Наиболее распространенная врачебная ошибка в Латвии — на процедуру вызывают одного пациента, а приходит другой, рассказал изданию Jauns.lv руководитель отдела качества Детской клинической университетской больницы Рейнис Упениекс. Специалист уверен, что декриминализация врачебных ошибок поможет снизить их количество.

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Упениекс объяснил, что сфера здравоохранения, подобно сфере авиации, химического производства и нефтедобычи, считается сферой высокого риска. В лечение задействованы несколько профессионалов, что может привести к тому, что реальность не совпадет с ожиданиями пациента. Сейчас за врачебные ошибки предусматривается уголовная ответственность.

"Примеры других стран показывают — пока медики несут уголовную ответственность за профессиональную работу в медицине, то есть, и за ошибки, это способствует культуре замалчивания, сокрытия", — указал Упениекс. Когда ошибки скрываются, они не анализируются, не происходит поиска причин, а значит, больше вероятность, что эти ошибки повторятся в будущем.

Чаще всего путают пациентов — зовут одного, он зов не услышал, зато рядом сидящему показалось, что позвали его. Так на процедуру попадает другой пациент, ему вводят анастезию, начинают инвазивную диагностику, а потом оказывается, что она ему не нужна. Предотвратить такую ситуацию может использование двойной идентификации, указал Упениекс. Например, называть не только имя и фамилию, но и год рождения.

Кроме того, Упениекс советует пациентам занять активную позицию в процессе лечения — задавать вопросы, узнавать, что с ним будут делать, какие медикаменты он должен принимать, в какой форме они будут и как выглядят, когда их надо пить. Например, если медсестра с лекарством приходит в нетипичное время, то стоит спросить, какое лекарство она принесла. В свою очередь, медикам надо понимать, что им не стоит скрывать информацию от пациента, а наоборот, открыто говорить о процессе лечения. Если пациент не смог получить ответы на свои вопросы у одного медика, ему стоит найти другого или попросить консультации врача.