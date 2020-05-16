Наибольшая активность на Большом субботнике была под Ригой и в Резекненском крае

В этом году на Большом субботнике наибольшая активность была проявлена в Рижском регионе и в Резекненском крае, информировала специалист Большого субботника по общественным отношениям Занда Коцане.

Всего было заявлено 955 мест проведения субботника.

В день субботника участников просили присылать фотографии своей работы. Например, на участке дороги Дрицани-Пилцене на протяжении 6 км собрано 49 мешков отходов, а в поселке Дрицану и в его окрестностях собрано 55 мешков отходов.

Сегодня, открывая Большой субботник, его координатор Вита Яунземе подчеркнула, что Латвия — единственная страна в мире, жители которой настолько сознательны, что даже в условиях угрозы вируса готовы приводить в порядок окружающую среду.