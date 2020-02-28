Найден микроавтобус, в котором зараженный COVID-19 пассажир добирался из аэропорта в центр Риги

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с Уголовной полицией нашли микроавтобус, в котором больной коронавирусом COVID-19 гражданин Ирана ехал из аэропорта в центр Риги.

Водитель автобуса изолирован дома. ЦПКЗ сейчас ищет информацию о пассажирах, которые ехали в этом микроавтобусе, сообщил директор Департамента профилактики и анализа риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков.

Согласно всеобщей европейской практике, таких пациентов можно изолировать дома или в больнице. Большинство выбирает оставаться две недели дома, отметил Перевощиков. По его словам, пациент не должен все время буквально сидеть дома — он может выйти погулять. Однако тогда он должен соблюдать два правила — держаться на расстоянии одного-двух метров от окружающих и разговоры должны быть не дольше 15 минут.

Говоря о походах в магазин за продуктами, эпидемиолог сказал, что это в теории возможно, если человек наденет хирургическую маску. ЦПКЗ готов давать пациентам индивидуальные рекомендации. Тем не менее лучше, если в магазин будут ходить его родственники. Родственникам пациента он посоветовал находиться в другой комнате, если есть такая возможность.

Все люди, контактировавшие с больными коронавирусом, могут получить у семейного врача больничный лист с пометкой "карантин".

В свою очередь, глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле попросила пациентов не угрожать диспетчерам службы. Она рассказала, что один из пациентов позвонил 113 и требовал немедленно выслать к нему бригаду, в противном случае он "выйдет на улицу и всех обчихает". Ципуле отметила, что из-за нового алгоритма сбора анализов, путь бригады до пациента может занять несколько часов, а ожидание результатов анализов — сутки.

Всего сегодня были взяты пять анализов. В "скорой" отметили, что благодаря новому алгоритму бригада на одном вызове проводит намного меньше времени.

Ципуле подчеркнула, что в 113 надо звонить только в случае, если человек бывал в одном из регионов распространения COVID-19 и имеет отчетливые симптомы болезни. Если уже второй или третий день подряд болит горло, кашель, есть боль в груди и температура, то можно звонить 113 и сообщать о своих симптомах и факте путешествия. По словам главы "неотложки", сейчас им поступает много звонков от людей, вернувшихся из регионов риска, но не имеющих симптомов. К таким пациентам бригады скорой помощи не выезжают.

Как уже сообщалось, коронавирус COVID-19 был зафиксирован в Литве и в Эстонии. Мужчина, заболевший в Эстонии, добирался до Таллина через Ригу.