Накопления Кариньша безналичными и в пенсионном фонде — около 290 000 евро

Накопления премьер-министра Кришьяниса Кариньша безналичными и в пенсионном фонде — около 289 900 евро, свидетельствуют данные декларации должностного лица.

Треть накоплений — средства, вложенные в пенсионный фонд. Кариньш держит свои сбережения в коммерческом учреждении США, бельгийском банке и Swedbank.

Кариньш в прошлом году на посту премьер-министра заработал 65 979 евро, в Европейском парламенте — 47 184 евро, в американской компании Spartan Corp. — 5180 долларов (4763 евро). Напомним, что в начале 2019 года Кариньш еще был депутатом Европарламента.

Премьер-министру Латвии принадлежат акции ряда американских предприятий (Caterpillar Inc., First Solar Inc., General Electric Co., Lilly Eli&Co, Wabtec Corporation, Dow Inc., Corteva Inc. и Dupont de Nemours Inc.) на сумму 13 354 доллара (12 280 евро).

В декларации также указаны земельные участки и здания в Айнажи (в совместной собственности) и в Риге, автомобиль Toyota, мопед и лодка.