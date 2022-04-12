Накопления Ринкевича в прошлом году выросли до 448 576 евро
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич к концу прошлого года накопил 448 576 евро, что на 32 749 евро больше, чем в 2020 году, свидетельствует его декларация о доходах.

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Из общей суммы 433 835 евро находились на счету в банке Swedbank, а 421 евро - в Revolut. Также 4161 евро - это накопления в страховой компании Swedbank Life Insurance, а 10 158 евро в открытом пенсионном фонде Swedbank.

В 2020 году накопления Ринкевича были 415 827 евро, в 2019 году - 385 833 евро, в 2018 году - 344 427 евро, в 2017 году - 310 102 евро, а в 2016 году - 279 327 евро.

В прошлом году в качестве зарплаты из Госканцелярии министр получил 72 955 евро, а еще 5396 евро ему выплатило Министерство иностранных дел. Также Ринкевич получил в качестве процентов от Swedbank 152 евро, а в качестве компенсации от страховой компании Ergo Life Insurance - 222 евро, а из госбюджета - 817 евро.

Долговых обязательств у Ринкевича нет. Также ему не принадлежит недвижимость и транспортные средства, но в пользовании была квартира в Риге.

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