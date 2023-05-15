Наличие дефибрилляторов в общественных местах может стать обязательным

Министерство здравоохранения подало на согласование предложение об обязательном наличии дефибрилляторов в общественных местах.

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Дефибриллятор — медицинское устройство, которое необходимо для восстановления ритмичной работы сердца человека. Это безопасный и простой в использовании медицинский прибор, наличие которого в общественных местах является необходимым условием для немедленного принятия мер по спасению жизни.

Вводить это требование планируется поэтапно. Проект предусматривает, что с 1 января 2025 года дефибрилляторы должны быть размещены в местах, которые посещает более 1500 человек в день, с 1 января 2027 года — в местах с количеством посетителей от 701 до 1500 в день, а с 1 января 2029 года дефибрилляторы должны быть доступны в общественных местах с количеством посетителей от 301 до 700 человек в день. Также предусмотрено, что добровольно дефибрилляторы можно размещать в местах с количеством посетителей менее 300 человек в день.

По данным Минздрава, в настоящее время дефибрилляторы доступны в крупных магазинах — Rimi, IKEA, Decathlon, а также в аэропорту, посольствах и крупных компаниях.

Согласно статистике Службы неотложной медицинский помощи, в среднем за год бригады скорой помощи проводят в общественных местах 1300 реанимационных мероприятий, но часто пациентов уже не удается спасти, однако, если бы в общественных местах имелись дефибрилляторы, шансов на выживание было бы больше.