"Налог на здоровье" нужно будет платить всем, в том числе микропредприятиям

1% социального налога будет идти на здравоохранение не только с налогов работающих в обычном режиме латвийцев, но и со всех остальных, кроме детей, пенсионеров, инвалидов, безработных и политрепрессированных. Такие предложения подготовило Министерство здравоохранения.

Сейм поручил Кабмину разработать и передать ему до 31 марта законопроект о солидарном распределении налога на здравоохранение. Если закон будет принят, 1% социального взноса на здравоохранение должны будут платить все работающие — в том числе микропредприятия, самозанятые, сезонные работники, а так же те, кто работают по патенту и получают гонорары.

При этом детям, пенсионерам, репрессированным, безработным и инвалидам по-прежнему не нужно будет платить этот налог, чтоб получить медицинскую помощь. Этот список был расширен — туда включены инвалиды III группы, а также те, кто ухаживает за инвалидом I или II группы.

Планируется, что эти изменения увеличат бюджет здравоохранения на 17,5 миллиона евро в год.