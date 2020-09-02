Налоговые изменения могут оставить самоуправления без 104 млн евро
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По расчетам Министерства финансов в результате налоговых изменений самоуправления могут лишиться около 104,6 млн евро. 91 млн евро будет направлен в государственный бюджет, передает LETA.

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Если пропорция распределения подоходного налога на население будет 75% самоуправлениям и 25% государству, то мимо муниципальных бюджетов пройдет 91 млн евро, которые будут зачислены в государственный бюджет, сообщает Министерство финансов.

Кроме того, на бюджет самоуправлений повлияет рост потолка зарплат, к которым будет применяться дифференцированный необлагаемый минимум. Если потолок составит 1800 евро, то это лишит самоуправления 31,2 млн евро.

Однако муниципалитеты могут получить дополнительные 5,8 млн евро за счет снижения ставки обязательных взносов социального страхования на 1%. Ещё 11,8 млн евро самоуправления получат, если будет введен минимальный взнос обязательного социального страхования.

В сумме налоговые изменения могут оставить самоуправления без 104,6 млн евро, считает Минфин. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), изменения нужны, чтобы появились деньги на зарплаты медиков, учителей, а также на поднятие гарантированного минимального дохода. В качестве компенсации могла бы выступить средства «фонда восстановления» Европейского союза, из которого Латвии будут доступны два миллиарда евро.

Глава Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис выступил против перераспределения дохода от подоходного налога на население и считает, что «фонд восстановления» не сможет компенсировать урон. По его мнению, потери самоуправлений будут несоразмерными.

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