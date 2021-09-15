"Нам стоит следовать примеру Литвы". Кариньш усомнился в точности экспресс-тестов на Covid-19

Экспресс-тесты слюны для определения Covid-19 недостаточно надежны, поэтому было бы лучше, если бы не вакцинированные от коронавируса люди результат такого теста не могли бы, например, использовать для получения услуг. Такое мнение в интервью передаче "900 sekundes" на телеканале TV3 выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV).

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Указывая на низкую точность экспресс-тестов, премьер сослался на мнение одного эпидемиолога. По его словам, эксперт заявлял, что они "очень неточны".

"Существует вероятность, что они ошибаются", — сказал Кариньш.

Политик считает, что лучше, если не привитый от Covid-19 человек для получения услуг показывал бы результат ПЦР-теста.

По мнению Кариньша, Латвии стоит следовать примеру Литвы и в ближайшее время ввести возможность получения многих услуг только для лиц с действующим ковид-сертификатом.

"Я думаю, что это то направление, в которое нам стоит смотреть. Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, уровня госпитализации и смертности. Тот шаг, который они сделали, кажется единственным логичным решением. Я думаю, это то направление, в котором мы будем двигаться", — подытожил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Министерство экономики предлагает разрешить в будущем жителям, которые не сделали прививку от Covid-19, получать различные услуги, если перед входом в магазин или другое заведение они сделают слюнный экспресс-тест на коронавирус. Об этом рассказал министр экономики Янис Витенбергс в интервью Латвийскому радио.

В Минэкономики пояснили, что с ростом заболеваемости все больше услуг будут доступны в одном из установленных нормативными актами режимах безопасности — зеленом или желтом. В зеленом режиме услуги смогут получать только вакцинированные или переболевшие коронавирусом, в желтом — также и сделавшие тест.

Министерство предлагает сделать услуги более доступными, разрешив использовать в желтом режиме экспресс-тесты по слюне. Люди смогут сдать тест перед входом в магазин или другие места, где предоставляются различные услуги.