Нападения на полицейских, вакцинные войны и необычный случай в Бразилии. Главное о Covid-19 на 29 января

Европейское агентство лекарств одобрило вакцину AstraZeneca, сотрудники полиции стали чаще подвергаться нападениям, Евросоюз может заблокировать поставки вакцины в Великобританию, а в Бразилии сразу два человека заразились двумя типами коронавируса одновременно. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 29 января.

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Цифры. В Латвии в четверг выявлен 931 новый случай Covid-19, скончались 18 человек. Доля положительных результатов составила 8,1%. С начала эпидемии коронавирусом в Латвии заразились уже 64 923 человека. В больницах лечатся 1058 пациентов с коронавирусом, у 109 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

В Литве за минувшие сутки зафиксировали 860 новых случев заражения коронавирусом, скончались 15 человек. В Эстонии выявлен 691 случай заражения, трое скончались.

В мире с начала эпидемии заболели более 102 млн человек, 2,20 млн скончались.

Темпы вакцинации. За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 человек, вторую — 738. С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 029 человек, обе — 5095 человек. В Латвии 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.

Вакцину AstraZeneca одобрили к применению. Европейское агентство лекарств рекомендовало разрешить к использованию в странах ЕС вакцину от Covid-19 производства AstraZeneca. В ходе клинических испытаний вакцина показала 60-процентную эффективность. Вакцина AstraZeneca предполагает две инъекции в руку с интервалом в 4-12 недель. Большинство побочных эффектов, такие как боль в месте укола, головная боль, усталость, боли в мышцах, неважное самочувствие, лихорадка, боль в суставах и тошнота, проходят сами в течение нескольких дней.

Полицейские стали чаще подвергаться нападениям. В адрес полицейских в последнее время направлено много негатива, кроме того, сотрудники полиции стали чаще подвергаться нападениям. Эта тенденция очень тревожит начальника Госполиции Арманда Рукса. В интервью журналу SestDiena он рассказал, что с начала года за подобные нарушения было начато 26 процессов. По его словам, сейчас обстановка в обществе более нервная, чем весной прошлого года.

Проблемные приюты с вытрезвителями. В борьбе с Covid-19 главным вызовом для Рижской думы оказались приюты, оказывающие услуги вытрезвителей. Об этом сообщил мэр города Мартиньш Стакис. По его словам, из-за холодной погоды и комендантского часа число клиентов этих приютов стало огромным, а потому сотрудники этих приютов сейчас работают в "аду на земле".

"До эпидемиолога не могли дозвониться неделю". В центре социального ухода "Межциемс" первые случаи заболевания были выявлены в ноябре прошлого года. И хотя учреждение получало рекомендации от Департамента благосостояния, по словам руководителя пансионата Солвиты Рудовичи, ситуация могла быть лучше, если бы пансионату не пришлось потратить неделю на попытки связи с эпидемиологом.

Вакцинные войны между ЕС и Великобританией. Евросоюз может заблокировать экспорт производимой на территории ЕС вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок AstraZeneca. В Евросоюзе заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.

Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую вакцину. Венгерское управление по надзору за продовольствием и медикаментами в пятницу одобрило вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm. Таким образом, Венгрия может стать первой страной в Евросоюзе, где можно будет сделать прививку китайской вакциной. Ранее Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала и решила купить российскую вакцину "Спутник V".

Вакцина Pfizer/BioNTech не связана со смертельными случаями в Европе, сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам по итогам проведенного расследования. "Смертельные случаи не вызывают опасений по поводу безопасности вакцины", — говорится в сообщении агентства. О смертях среди тяжелобольных пациентов домов престарелых и интернатов, получивших прививки от Covid-19, ранее сообщали власти Норвегии и Германии. Сообщалось о смерти более 30 человек.

В России возвращаются к очному обучению. Россия открыла авиасообщение с новыми странами, в Москве начали исследования лечения от Covid-19 плазмой вакцинированных, а студенты возвращаются в вузы.

Необычный случай в Бразилии. В Бразилии зафиксированы два случая одновременного заражения двумя вариантами коронавируса нового типа. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев Covid-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 9 млн жителей страны, число летальных исходов заболевания превышает 200 тысяч.

История дня. Как за восемь дней получить штрафов на 2500 евро. Несмотря на действующие из-за коронавируса ограничения, в начале января этого года Мийна Мариетте Кююсмаа и Йосеп Ярс решили на машине отправиться в Грецию. Молодые эстонские путешественники надеялись, что если они будут тщательно соблюдать все правила безопасности, то отпуск пройдет хорошо, но все пошло не по плану…

Опрос. Соцсети лопаются от эмоций родителей учеников младших классов, которые после месяца каникул приступили к обучению на удаленке. Портал Delfi решил разобраться, что не так и есть ли лучи света. Просим ответить на простые вопросы анкеты.