Напавший на юношу из-за украинского флага может получить 200 часов общественных работ

Прокуратура готовит предписание о наказании мужчины, обвиняемого в нападении на молодого человека из-за украинского флага. Планируется, что это будут 200 часов принудительных работ на благо общества, сообщает Латвийское телевидение.

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Обвиняемый также выплатил моральную компенсацию, которую запросил пострадавший юноша. Адвокат пострадавшего планирует обжаловать решение суда — он считает, что за подобное преступление полагается реальное тюремное заключение.

Уже сообщалось, что 20 мая, когда в Риге состоялось шествие "За освобождение от советского наследия", недалеко от места события водитель BMW вышел из машины и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения.

Молодого человека избили, когда он шел по улице, накрывшись флагом Украины. Отец парня — украинец, а мальчик из небольшого городка, но учится в Риге. После шествия и концерта он с друзьями шел смотреть хоккей.

После нападения водитель BMW уехал с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Госполиция незамедлительно начала уголовный процесс, а также приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которого была установлена личность виновника и на какой машине он передвигается.

Полицейские нашли эту машину в одном из дворов частного дома, однако на авто был заменен номер государственной регистрации — возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение. Около 2 часов ночи сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления полиции вместе с бойцами спецназа задержали подозреваемого.

Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка.