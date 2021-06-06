Написал в Twitter: СЗК требует немедленной отставки только назначенного министра

Правление Союза "зеленых" и крестьян призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") незамедлительно оценить, соответствует ли занимаемой должности Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия), который на этой неделе был утвержден Сеймом на пост министра благосостояния. СЗК требует отправить Эглитиса в отставку за некорректное публичное высказывание. Многие пользователи соцсетей также раскритиковали политика за пост в Twitter, в котором он написал, что при распределении денег из еврофондов партии правящей коалиции будут в первую очередь заботиться о "своих самоуправлениях".

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В Twitter Эглитис попросил Латвийское объединение регионов, СЗК и "Согласие" не очень-то радоваться победе на выборах в самоуправления, потому что "произошедший 3 июня рестарт правительства означает, что крупные денежные потоки из госбюджета и фондов ЕС будут контролировать четыре коалиционных партии (Национальное объединение, НКП, "Новое Единство" и "Развитие/За"), которые в первую очередь будут заботиться о своих самоуправлениях".

Многие пользователи соцсетей раскритиковали Эглитиса за этот пост. Директор и ведущий исследователь центра Providus Ивета Кажока спросила у Эглитиса, разве НКП не обещала бороться с такой практикой - "раздачей денег "своим"? Другие пользователи посоветовали недавно утвержденному министру "собирать вещи перед отставкой".

Впрочем, Эглитис быстро удалил вызвавший резонанс твит и написал другой: "Мне будет очень интересно наблюдать, как результаты выборов в самоуправления повлияют на потоки средств из фондов ЕС. К сведению: у НКП нет "своих самоуправлений".

Агентству LETA Эглитис рассказал, что первый пост он писал самостоятельно. Политик сказал, что хотел только высказать мнение о привычной ранее практике при разделе средств из еврофондов, когда больше всего денег направлялось в самоуправления, контролируемые СЗК. По его словам, такая практика в будущем не повторится.

Позже в воскресенье правление Латвийского объединения регионов также потребовало у Кришьяниса Кариньша немедленно отправить в отставку Гатиса Эглитиса за недостойное поведение, угрожающее демократии и правовому государству.