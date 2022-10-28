Напомнить об ошибках прошлого, чтобы не допустить их в будущем. В Риге состоится акция "Возвращение имен"

В субботу, 29 октября, в Риге впервые состоится акция "Возвращение имен", которая ежегодно проходит в городах разных стран в рамках "Международного Мемориала". Мероприятие, организованное латвийским демократическим движением "Русский голос против войны", будет проведено, чтобы почтить память жертв репрессий советского режима на территории Латвии. Портал Delfi пообщался с одним из организаторов акции, активистом Мартином Левушканом о том, что это будет за акция, кто примет участие в ней и почему она важна именно сейчас.

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Рижская акция "Возвращение имен" состоится около Музея оккупации, возле памятника "Тактильной истории". Мероприятие начнется в 15:30. В Латвии ранее проходили похожие акции, однако это первое такое мероприятие, которое организовано в рамках "Международного Мемориала".

"Будут зачитываться имена репрессированных, в первую очередь, на территории Латвии. В Латвии уже в прошлом году уже проходила похожая акция, но она была более связана с латышами, там выступала и Сандра Калниете. Сейчас это будет первая полноценная акция в рамках "Международного Мемориала", которую организует наше общество "Русский голос против войны". Планируется достаточно много интересных гостей", — сказал Левушкан.

В разговоре с порталом Delfi Левушкан отметил, что организаторы мероприятия пригласили принять в нем участие как местных представителей общества "Мемориал", так и представителей Музея оккупации. Вероятно, на акции можно будет увидеть российского режиссера-документалиста Виталия Манского и юриста, общественного и политического деятеля Елену Лукьянову.

Для того, чтобы мероприятие проводилось именно в рамках международной акции "Возвращение имен", необходимо подать заявку, подчеркнул Левушкан.

"Есть сайт у "Международного Мемориала". Там можно заполнить анкету, подать заявку и добавить свой город — потом он будет добавлен в общий список", — сказал активист.

По словам Левушкана, идея организации акции в Риге во многом связана с событиями в Украине. Так, на минувшей неделе премия Сахарова была присуждена украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а в оккупированном Мариуполе был снесен памятник жертвам Голодомора.

"Эта акция во многом призвана показать, что, по сути, сейчас из-за этой политики сокрытия преступлений советского режима, которую ведет российскую власть, Россия совершает в Украине те же преступления, которые она совершала в Балтии и в других странах. Я писал в Twitter о том, как проходили выборы в Народный Сейм, у меня не было намерений провести аналогии, потому что это было до референдумов, но аналогий на самом деле настолько много. По сути, использовались те же самые методички: выборы без альтернатив, нарисованный результат.

На выборах в Народный Сейм участвовал только один коммунистический список, но при этом была попытка создать демократический список. Местные демократические политики составили свой список и подали его в избирательную комиссию, но им отказали, а потом их всех репрессировали — сослали, расстреляли. Обоснование было таким: пытались восстановить буржуазный режим Латвии посредством выборов. В России сейчас тоже такие формулировки используются и таких аналогий — куча!", — пояснил Левушкан.

Одна из целей акции — обратить внимание на то, насколько необходимо проработать и проговорить ошибки прошлого, чтобы они не повторялись в будущем, подчеркнул активист.

"Осознание и принятие ошибок и преступлений прошлого во многом очень важно для предотвращения повторения этих ошибок в будущем. Очень важны акции, которые позволяют проработать все эти события. Даже в Латвии для очень многих русскоговорящих жителей факт оккупации совсем не очевиден", — подытожил Левушкан.

Акция "Возвращение имен" состоится в субботу, 29 октября. Начало назначено на 15.30. Организаторы призывают участников соблюдать дресс-код и одеваться в темные тона, а также нести с собой свечи в красных лампадах.

Левушкан отметил, что "Русский голос против войны" предоставит список имен, но участники могут упомянуть и важные лично для себя имена, например, вспомнить кого-то из родственников. Кроме того, посетителям не дадут замерзнуть — они смогут согреться чаем, который обеспечат организаторы.