Направление на анализ на Covid-19 можно будет получить и в выходные дни
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С 12 декабря те латвийцы, у которых появилась срочная необходимость получить направление на анализ на коронавирус в то время, когда не работает их семейный врач, смогут позвонить дежурному врачу по телефону 67131313.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Услугу будет оказывать компания Dziedniecība. Она будет доступна всем латвийцам независимо от места жительства. Дежурные врачи будут работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

Национальная служба здоровья просит не злоупотреблять этой услугой и прибегать к ней только действительно в неотложных случаях, когда нет возможности получить направление на анализ в обычном порядке.

На сам анализ, как и раньше, можно записаться по телефону 8303 (по рабочим дням с 8:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00), а также электронно на сайте Рижской Восточной клинической университетской больницы. Результаты анализа можно будет посмотреть на портале Е-здоровья.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании