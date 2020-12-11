Направление на анализ на Covid-19 можно будет получить и в выходные дни

С 12 декабря те латвийцы, у которых появилась срочная необходимость получить направление на анализ на коронавирус в то время, когда не работает их семейный врач, смогут позвонить дежурному врачу по телефону 67131313.

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Услугу будет оказывать компания Dziedniecība. Она будет доступна всем латвийцам независимо от места жительства. Дежурные врачи будут работать в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.

Национальная служба здоровья просит не злоупотреблять этой услугой и прибегать к ней только действительно в неотложных случаях, когда нет возможности получить направление на анализ в обычном порядке.

На сам анализ, как и раньше, можно записаться по телефону 8303 (по рабочим дням с 8:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 14:00), а также электронно на сайте Рижской Восточной клинической университетской больницы. Результаты анализа можно будет посмотреть на портале Е-здоровья.