Напротив рижских магазинов появятся зоны отдыха со скамейками
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Летом в качестве эксперимента возле торговых мест в Риге появятся деревянные парклеты — небольшие зоны отдыха, обычно включающие в себя скамейки и растительность, а иногда небольшой столик. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 рассказал председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

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Это будет в некотором роде продолжение эксперимента с пешеходными улицами. На нескольких улицах появятся деревянные конструкции, их планируется обустроить на территории от Старой Риги до Видземского рынка и от Новой церкви св. Гертруды до Старой Риги.

"Это будет означать, что можно просто поставить напротив своего магазина цветы и столик. Это значит, что уменьшится проезжая часть — нам нужно будет увеличить движение и, скорее всего, уменьшить число парковочных мест", — рассказал мэр. По его словам, такой принцип успешно используется в других европейских городах.

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