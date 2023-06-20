Напряженная ситуация на границе Латвии и России: украинские беженцы ждут в очереди по несколько суток

Общество "Твои друзья" (Tavi draugi) обеспокоено ситуацией на пункте пограничного контроля в Гребнево, где в последние недели значительно увеличилось количество украинских беженцев, которые хотят вернуться в Украину, но вынуждены долго ждать пересечения границы. Люди ждут своей очереди на пересечении границы по несколько дней и спят под открытым небом. Об этом сообщает LSM.lv.

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На пограничном пункте в Гребнево в основном находятся те беженцы, которые хотят вернуться на оккупированные территории Украины. Туда можно попасть только через одну из стран, имеющих границу с Россией, поэтому люди используют пограничные пункты Латвии, Литвы и Эстонии.

У каждого есть своя причина вернуться в Украину, но у многих дома остались пожилые родственники, различные вещи, о которых нужно позаботиться, или другие причины. Люди неохотно едут через Россию обратно в Украину, но у них просто нет других вариантов.

Около месяца назад Латвийское радио сообщало о ситуации на пограничном пункте в Гребнево, где не хватало туалетов, контейнеров для мусора.

Для оказания этой помощи на всех латвийско-российских пограничных пунктах — Гребнево, Терехово и Виентули — работают пункты помощи общества "Твои друзья".

Представительница общества и руководитель проекта координации приграничных пунктов поддержки Монта Вецозола рассказала, что длинные очереди образуются из-за того, что все российский пограничные пункты, в том числе в Литве и Эстонии, работают очень нерегулярно, коммуникация очень медленная или вовсе отсутствует.

Пограничный пункт в Гребнево на данный момент является самым загруженным. Там люди остаются от пяти до семи суток. В Терехово и Виентули намного спокойнее.

Вецозола отметила, что сначала пункты пограничного контроля не были ничем оборудованы, поэтому все обеспечивало общество — туалеты, мусорные контейнеры, палатки, еду, товары гигиены, воду и многое другое.

"Мы не можем обеспечить для 60, 70, 80, 100 и более людей человеческие условия — это не является основной задачей этого проекта, и у нас просто нет таких мощностей, нет таких возможностей. На данный момент уже месяц есть эта пробка, ситуация на самом деле довольно драматичная, и люди действительно проводят несколько суток под открытым небом", — заявил Вецозола.

Во вторник, 20 июня, председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс также побывал на пограничном пункте в Гребнево. Он подчеркнул, что всегда находится на связи с представителями общества, чтобы предоставить различные виды помощи, такие как палатки, вода и другие вещи, запрошенные ассоциацией.

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"Ну, это тяжело — сейчас этот поток идет в обе стороны. Конечно, ситуация напряженная, потому что людям в эту жару нужно ждать в очереди, некоторые проводят на границе по трое суток, и, конечно, нужна поддержка", — сказал Мекшс.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов сообщил, что первоочередной задаче министерства является обеспечение пограничной процедуры, что и делается, но из-за действий России процесс усложняется, поэтому люди должны считаться с тем, что им придется дольше ждать на этих пунктах пограничного контроля.

Он подчеркнул, что осознает неудобства, с которыми людям приходится сталкиваться, поэтому министерство помогает и другим способом, то есть, были проведены дискуссии с управляющими инфраструктурой, Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Valsts ceļi, соответствующими самоуправлениями, чтобы найти решения проблемы.

"Все договоренности выполняются — доставлено большее количество мусорных контейнеров, обеспечены другие первичные нужды и удобства, но что касается организации размещения людей, ожидающих выезда, это не та услуга, которая сейчас возможна, потому что мы ее оказываем в первую очередь тем, кто бежит от войны, приезжает и сообщает о такой необходимости", — заявил Трофимов.