Напряженная ситуация на границе Латвии и России: украинские беженцы ждут в очереди по несколько суток
Foto: Grebņeva

Общество "Твои друзья" (Tavi draugi) обеспокоено ситуацией на пункте пограничного контроля в Гребнево, где в последние недели значительно увеличилось количество украинских беженцев, которые хотят вернуться в Украину, но вынуждены долго ждать пересечения границы. Люди ждут своей очереди на пересечении границы по несколько дней и спят под открытым небом. Об этом сообщает LSM.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На пограничном пункте в Гребнево в основном находятся те беженцы, которые хотят вернуться на оккупированные территории Украины. Туда можно попасть только через одну из стран, имеющих границу с Россией, поэтому люди используют пограничные пункты Латвии, Литвы и Эстонии.

У каждого есть своя причина вернуться в Украину, но у многих дома остались пожилые родственники, различные вещи, о которых нужно позаботиться, или другие причины. Люди неохотно едут через Россию обратно в Украину, но у них просто нет других вариантов.

Около месяца назад Латвийское радио сообщало о ситуации на пограничном пункте в Гребнево, где не хватало туалетов, контейнеров для мусора.

Для оказания этой помощи на всех латвийско-российских пограничных пунктах — Гребнево, Терехово и Виентули — работают пункты помощи общества "Твои друзья".

Представительница общества и руководитель проекта координации приграничных пунктов поддержки Монта Вецозола рассказала, что длинные очереди образуются из-за того, что все российский пограничные пункты, в том числе в Литве и Эстонии, работают очень нерегулярно, коммуникация очень медленная или вовсе отсутствует.

Пограничный пункт в Гребнево на данный момент является самым загруженным. Там люди остаются от пяти до семи суток. В Терехово и Виентули намного спокойнее.

Вецозола отметила, что сначала пункты пограничного контроля не были ничем оборудованы, поэтому все обеспечивало общество — туалеты, мусорные контейнеры, палатки, еду, товары гигиены, воду и многое другое.

"Мы не можем обеспечить для 60, 70, 80, 100 и более людей человеческие условия — это не является основной задачей этого проекта, и у нас просто нет таких мощностей, нет таких возможностей. На данный момент уже месяц есть эта пробка, ситуация на самом деле довольно драматичная, и люди действительно проводят несколько суток под открытым небом", — заявил Вецозола.

Во вторник, 20 июня, председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс также побывал на пограничном пункте в Гребнево. Он подчеркнул, что всегда находится на связи с представителями общества, чтобы предоставить различные виды помощи, такие как палатки, вода и другие вещи, запрошенные ассоциацией.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Ну, это тяжело — сейчас этот поток идет в обе стороны. Конечно, ситуация напряженная, потому что людям в эту жару нужно ждать в очереди, некоторые проводят на границе по трое суток, и, конечно, нужна поддержка", — сказал Мекшс.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Димитрий Трофимов сообщил, что первоочередной задаче министерства является обеспечение пограничной процедуры, что и делается, но из-за действий России процесс усложняется, поэтому люди должны считаться с тем, что им придется дольше ждать на этих пунктах пограничного контроля.

Он подчеркнул, что осознает неудобства, с которыми людям приходится сталкиваться, поэтому министерство помогает и другим способом, то есть, были проведены дискуссии с управляющими инфраструктурой, Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Valsts ceļi, соответствующими самоуправлениями, чтобы найти решения проблемы.

"Все договоренности выполняются — доставлено большее количество мусорных контейнеров, обеспечены другие первичные нужды и удобства, но что касается организации размещения людей, ожидающих выезда, это не та услуга, которая сейчас возможна, потому что мы ее оказываем в первую очередь тем, кто бежит от войны, приезжает и сообщает о такой необходимости", — заявил Трофимов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes