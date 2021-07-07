Народную инициативу о том, что вакцинация должна быть добровольной, рассматривают в комиссиях Сейме

7 июля Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявление передала на рассмотрение в парламентскую Комиссию по социальным и трудовым делам инициативы о применении принципа добровольности при вакцинации, подписанную на портале Manabalss.lv 33 тысячами граждан. Дискуссия в комиссии была бурной и сопровождалась угрозами акций протесты и выведения людей на улицы.

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Инициатива жителей "Вакцинация по-прежнему должна быть добровольной" была повторно подана в Сейм. Как ранее сообщил руководитель по коммуникации Manabalss.lv Дидзис Мелькис, 25 мая Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам "не особо артикулированно" решила, что дальнейшее продвижение инициативы не актуально, поскольку вакцинация против Covid-19 в Латвии и так добровольная.

А 6 июля Кабинет министров принял решение об обязательной вакцинации работников сфер здравоохранения, образования, социального ухода. Правительство также намерено разрешить работодателям увольнять работников из-за отказа вакцинироваться. Подробности - тут.

"Если работодатель сможет законно уволить непривитого работника, то это эмоциальный террор", — заявил на заседании комиссии один из авторов инициативы Артурс Иквилдс. Он считает, что, если не будет создана отдельная рабочая группа и не состоится консультаций с экспертами, которые не работают в Министерстве здравоохранения и государственном управлени, то, по его мнению, ничего не изменится и в следующий раз на улицу выйдут 33 тысячи человек, подписавших инициативу.

Депутат Сейма Нормундс Жунна (Новая Консервативная партия) парировал, что Иквилдс является членом организации Likums un kārtība, возглавляемой Алдисом Гобземсом. Представитель Manabalss.lv, однако, заявил, что сбор подписей инициировал лично Иквилдс, а не партия.

Сейчас под инициативой стоят более 33 тысяч подписей. Еще в конце мая, когда инициативу посчитала не актуальной Комиссия Сейма о социальным и трудовым делам, подписей было 17 тысяч.

Было принято решение передать инициативу снова в Комиссию Сейма о социальным и трудовым делам, а также просить Президиум включить этот вопрос в повестку ближайшего парламентского заседания.