Нарушения ПДД и карантина: с начала года оштрафованы шесть депутатов Сейма

С 9 января по 13 апреля этого года административные наказания получили шесть депутатов Сейма, сообщает LETA со ссылкой на Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

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Иева Бранте ("Объединенный список") нарушила правила дорожного движения в жилой зоне. Арнолдс Ятниекс (Национальное объединение) указал в декларации должностного лица неверную информацию, касающуюся имущества, сделок, финансовых инструментов, долговых обязательств, займов, накоплений или других доходов. Его сопартиец Гиртс Лапиньш нарушил правила Рижской думы об уборке муниципальных территорий и поддержании в порядке строений.

Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") нарушила правила самоизоляции, карантина или ограничения на собрания, а также не соблюдала правила торговли или других хозяйственных услуг.

Харийс Рокпелнис из Союза "зеленых" и крестьян тоже оштрафован в связи с декларацией должностного лица: за неподачу декларации в установленный срок, несоблюдение порядка заполнения и подачи декларации или за неверную информацию в декларации.

Депутат Андрей Свиланс оштрафован за заключения договора о закупке либо общей договоренности без соответствующей процедуры закупки.

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