Нарушения при ремонте дорог: двух работников Департамента сообщения РД могут отстранить от должности

После донесения начата проверка, на время которой могут временно отстранить от должностей двух работников из руководства Департамента сообщения Рижской думы, сообщает LETA.
Это исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс и начальник Управления инфраструктуры сообщения Андрей Утанс.
По информации агентства LETA, это может быть связано с нарушениями в организации ремонта дорог.
Как ранее уже сообщала LETA, Рижская дума решила преобразовать Департамент сообщения в Департамент внешнего пространства и мобильности. Это нужно для того, чтобы структуры самоуправления лучше сотрудничали в планировании, проектировании, строительстве и поддержании объектов инфраструктуры сообщения, а их функции не дублировались.