Нарушения при ремонте дорог: двух работников Департамента сообщения РД могут отстранить от должности
Foto: DELFI

После донесения начата проверка, на время которой могут временно отстранить от должностей двух работников из руководства Департамента сообщения Рижской думы, сообщает LETA.

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Это исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс и начальник Управления инфраструктуры сообщения Андрей Утанс.

По информации агентства LETA, это может быть связано с нарушениями в организации ремонта дорог.

Как ранее уже сообщала LETA, Рижская дума решила преобразовать Департамент сообщения в Департамент внешнего пространства и мобильности. Это нужно для того, чтобы структуры самоуправления лучше сотрудничали в планировании, проектировании, строительстве и поддержании объектов инфраструктуры сообщения, а их функции не дублировались.

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