Нарушения с закупками. Голубева инициировала дисциплинарное дело против начальницы Информационного центра МВД
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Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) за существенные нарушения в закупочных процедурах инициировала дисциплинарное дело против начальницы Информационного центра МВД Лиги Лапини.

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Министерство завершило инициированую Голубевой проверку двух закупочных процедуру Информационного центра МВД: "Закупка и установка видеокамер в течение четырех лет" и "Создание безопасной технологических сети и решений в течение четырех лет".

В ходе служебной проверки были констатировано множество нарушений. В связи с этим министр решила просить Бюро по надзором за закупками начать административное делопроизводство в связи с возможными нарушениями 84-й и 86-й статей Закона о публичных закупках. Также глава МВД инициировало дисциплинарное дело против Лапини в связи с возможными нарушениями пунктов 36-й статьи Закона о дисциплинарной ответственности чиновников государственной службы. Также Информационный центр МВД должен оценить действия своих работников, входивщих в состав закупочной комиссии.

Также Мария Голубева попросит оценить возможности дальнейшего сотрудничества с победившим в ходе закупочной процедуре претендентом SIA "KB Open".

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