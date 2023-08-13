Нарушения в использовании госязыка: в 2022-м собрали штрафов на 60 тысяч евро
Foto: LETA

В прошлом году Центр государственного языка (ЦГЯ) наложил штрафы по 566 делам за нарушения в сфере государственного языка, говорится в отчете учреждения за 2022 год.

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В прошлом году ЦГЯ 2451 раз проверил соблюдение требований нормативных актов, регламентирующих использование государственного языка, что чуть меньше, чем в 2021 году. В 2022 году было возбуждено 671 административное дело, в 664 случаях применен штраф.

В прошлом году штрафы были применены в 566 случаях, общая сумма наложенных штрафов составила 60 480 евро, а предупреждения вынесены в 98 случаях. Годом ранее ЦГЯ возбудил 531 дело об административных нарушениях.

Всего в прошлом году рассмотрено 861 (в 2021 году – 626) жалоб физических и юридических лиц на возможные нарушения в использовании государственного языка.

В ЦГЯ заявили, что для достижения выполнения закона больше ресурсов следует направлять на консультативную и разъяснительную работу. Расширение института общественных помощников также идет медленно, интерес к общественной работе в области языка значительно снизился.

Достижению целей ЦГЯ препятствуют несколько факторов - чрезмерная политизация общества, существенно затрудняющая своевременное и полное выполнение решений госорганов, и текучесть кадров в учреждении.

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