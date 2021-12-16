Нарушенное из-за пожара на Бривибас гатве движение автобусов и троллейбусов восстановлено

Вечером в четверг из-за пожара было нарушено движение автобусов и троллейбусов нескольких маршрутов по Бривибас гатве, сообщает предприятие Rīgas satiksme. В 22.00 движение общественного транспорта восстановлено.

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На улице Тирзас было закрыто движение.

Из-за этого троллейбусы 4-го маршрута в направлении Зиепниеккалнса и автобусы 1-го и 14-го маршрута в направлении к улице Абренес не ехали по Бривибас гатве, по участку улицы с односторонним движением.

Сейчас движение общественного транспорта на Бривибас гатве полностью восстановлено — автобусы и троллейбусы вновь курсируют по маршруту, сообщило в 22.00 Rīgas satiksme.

Вызов на пожар на Бривибас гатве Государственная пожарно-спасательная служба получила в 19.00.