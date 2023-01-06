Нарушено движение троллейбусов на перекрестке улиц Бривибас и Шмерля

В пятницу в Риге, на перекрестке Бривибас гатве и ул. Шмерля нарушено движение троллейбусов. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

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По техническим причинам остановлено движение троллейбуса 12-го маршрута в сторону центра, а также 16-го троллейбуса в сторону микрорайона Плявниеки.

В сторону центра троллейбусы 4,31 и 34-го маршрутов едут по Бривибас гатве, пропуская остановки "ул. Маркалнес", "ул. Тирзас" и "Лесная школа".