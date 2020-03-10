Нарушившие запрет ехать в страны, где бушует COVID-19, могут остаться без больничного

Правительство обсуждает возможность ограничить оплату больничного тем, кто отправился в регионы распространения COVID-19 вопреки призывам ведомств не ехать в эти страны, сообщает LETA. Речь идет о шести странах, являющихся регионом распространения вируса — Италия, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур и Иран.

С таким предложением выступила министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV). Она указала, что если число больных COVID-19 будет расти, то придется думать об ограничении оплаты больничного в случае, если человек решил отправиться в одну из стран, где идет неконтролируемое распространение коронавируса. По ее мнению, надо разработать для работодателей механизм действий на случай, если человек не соблюдает предосторожность.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал, что глава Минблага указала на важный аспект — обязанности и ответственность жителей в ограничении COVID-19.

"Нам надо делать все, чтобы вирус не передавался от человека к человеку. Если есть рекомендация не ехать в Италию, но кто-то решил поехать, то это оказывает нагрузку на общество. У нас возникают серьезные вопросы", — указал Кариньш.

Идею ограничить оплату больничного поддержал госсекретарь Минблага Ингус Алликс. Он отметил, что такой подход может создать проблемы при доказательстве и администрации. Тем не менее таким людям можно выдавать не больничный лист, а справку о том, что человек не может выйти на работу.

Помимо прочего, министры обсуждали возможность оказать поддержку предпринимателям, которые должны оплачивать первые 10 дней больничного. Министр здравоохранения Изле Винькеле (Развитие/За!) предложила помогать оплачивать больничный в том случае, если сотрудник вынужден находиться на карантине, но не болен.

Министр финансов Янис Рейрс призвал ведомства организовать встречу и обсудить механизм поддержки предпринимателей. Он указал, что в социальном бюджете накопления составляют больше миллиарда евро и этих средств достаточно, чтобы решить вопрос с больничными.

Как уже сообщалось, в Латвии зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 160 человек находятся на карантине. Помимо прочего, больничный лист без симптомов могут получить педагоги, медики и сотрудники учреждений социального ухода, вернувшиеся из регионов распространения вируса.