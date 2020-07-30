"Нас услышали". Пабрикс — о возможном размещении американских войск в Латвии

Министр обороны Артис Пабрикс рассказал, что просьба Латвии о возможном размещении американских войск на территории страны была услышана, но дальнейшее развитие событий уже зависит от дипломатических переговоров и военного планирования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг утром на Латвийском радио Пабрикс рассказал, что главная задача Латвии с точки зрения защиты — поддерживать прочную трансатлантическую связь. По словам министра, Латвия всегда придерживались мнения, что американские войска должны присутствовать в Европе, а если их не будет, то нужно организовать концепцию военной мобильности так, чтобы эти силы могли быть переведены из США в Европу в очень короткие сроки.

"Мы были удивлены частичным выводом американских войск из Германии, но понимаем, что войска могут менять свою дислокацию. Учитывая то, как изменилась геополитическая ситуация со времен холодной войны, мы всегда придерживались мнения, что американские силы и войска союзников должны располагаться как можно ближе к восточным границам НАТО и ЕС, которыми являются Польша и страны Балтии, потому что асимметрия, которая сложилась после 2010 года, дает преимущество таким странам, как Россия, которая разместила свои войска в непосредственной близости от наших границ ", — отметил министр.

"Мы очень внимательно следили за тем, что говорил глава Пентагона Марк Эспер вместе с командиром НАТО. Он заявил, что часть американских войск будет переброшена в Италию, чтобы можно было лучше защищать южную Европу и Черное море", — сказал Пабрикс.

На вопрос, есть ли сигналы о том, что американские военные будут дислоцированы в Латвии, Пабрикс ответил, что Эспер в своем заявлении в среду несколько раз упомянул Польшу и страны Балтии. "Это означает, что мое письмо Эсперу, которое я отправил несколько недель назад, с предложением разместить часть американских войск в Латвии, было получено и услышано. Дальнейшее будет зависеть от дипломатических переговоров и дальнейших планов США, так как многие детали еще не ясны", — добавил Пабрикс.

В этом месяце президент США Дональд Трамп одобрил предложение Эспера о выводе части военного контингента из Германии. Вывод войск Трамп обосновал, в частности, недостаточными, с его точки зрения, расходами Берлина на оборону. Часть дислоцированного в ФРГ контингента, примерно 6400 человек, он намерен вернуть в США, а другую часть — 5600 человек — перевести в другие европейские страны, среди которых упоминается Польша.

Сейчас в Германии дислоцирован контингент в 34 500 американских военнослужащих. Как только Пентагон осуществит свой план, там останется около 24 000 солдат.