NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года

NASA отложило до 2025 года этап лунной программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщил глава NASA Билл Нельсон, пишет портал телеканала "Дождь".

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Изначально высадить астронавтов на Луну планировалось в 2028 году, но бывший президент США Дональд Трамп поручил сократить срок до 2024 года. Нельсон назвал эту цель "технически неосуществимой", передает CNBC.

По его словам, сдвинутся и другие этапы программы Artemis: облет Луны по орбите кораблем без экипажа отложили как минимум до весны 2022 года, а миссию с экипажем перенесли на май 2024 года.

Одной из причин изменения сроков Нельсон назвал суд между компаниями Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска из-за контракта на строительство лунного модуля, который получила SpaceX. По словам Нельсона, из-за судебного процесса NASA потеряло семь месяцев работы с компанией Маска.

Третий этап программы Artemis подразумевает высадку первой в истории женщины на поверхность Луны. По плану, исследования астронавтов на спутнике Земли продлятся около недели.