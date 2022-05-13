Население Латвии по прежнему сокращается – но за счет иммиграции темп замедлился
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В первом квартале 2022 года в Латвии уменьшилась смертность, но и новорожденных тоже меньше. Численность населения продолжает сокращаться, но медленнее – за счет зарегистрированной иммиграции. Латвийцы стали чаще заключать браки – но это все еще происходит реже, чем до пандемии. Стала известна официальная демографическая статистика Латвии за первые три месяца 2022 года.

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За первый квартал этого года в Латвии зарегистрированы 8595 умерших. Это на 423 человека или 4,7% меньше, чем в первые три месяца 2021 года, когда наблюдался значительный рост смертности, по сравнению с 2020 годом. Самые высокие показатели смертности в этом году — в марте, когда умерли 2965 человек — это на 11% больше, чем в марте прошлого года.

Несмотря на то, что смертность в первом квартале немного сократилась, она продолжает быть высокой, а рождаемость по-прежнему ниже смертности. Впервые три месяца 2022 года в Латвии зарегистрировано 3939 младенцев — это на 2% меньше, чем за тот же период 2021 года. Так, естественным образом за первые три месяца 2022 года число жителей сократилось примерно на пять тысяч человек.

В первые три месяца в стране зарегистрировано 1396 браков — это на 136 браков или 11% больше, чем в прошлом году, но по прежнему меньше, чем до пандемии — в первых четвертях 2019 и 2020 годов за первый квартал было зарегистрировано более 1,7 тысяч браков.

На 1 апреля 2022 года предварительная численность населения Латвии — 1 миллион 870 тысяч человек. Несмотря на то, что естественное движение населения по-прежнему отрицательное, темп сокращения населения замедлился за счет увеличения зарегистрированной иммиграции — в конце первого квартала в Латвию прибыли беженцы из Украины, которые входят в число постоянных жителей Латвии.

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