Население Латвии сократилось до 1,876 млн человек. Но число въехавших в страну сравнялось с числом уехавших

В начале 2022 года в Латвии проживали 1 миллион 876 тысяч жителей — на 17,5 тысяч меньше, чем год назад. В то же время наметилась новая тенденция — позитивная миграционная динамика. Приезжают в Латвию теперь больше людей, чем уезжают: и это произошло из-за притока украинских беженцев.

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Смертность победила миграцию

"Снижение числа жителей за последний год можно сравнить с нынешним количеством жителей Саласпилса, и это связано с негативным естественным приростом — смертность значительно превышает рождаемость, а более не с миграцией", — пояснила директор Департамента социальной статистики Центрального Статистического управления (ЦСУ) Байба Закула.

Численность населения в прошлом году сокращалась быстрее, чем годом ранее — на 0,92% по сравнению с 0,76%. Уменьшение произошло на 0,91% за счет отрицательного естественного прироста и только на 0,01% за счет миграции. С учетом роста числа граждан Украины, обратившихся за временной защитой Латвийского государства, ожидается, что положительная динамика миграции может сохраниться.

В последние пять лет то, что смертность превышает рождаемость, является значительно более важным фактором сокращения населения, нежели миграционные потоки. Эта тенденция усилилась в прошлом году во время пандемии Covid-19 с ростом смертности, особенно в январе и осенью.

Рождаемость: самый низкий показатель за 100 лет

В прошлом году в Латвии родилось 17,4 тысячи детей — на 132 ребенка или на 0,8% меньше, чем в 2020 году, что является самым низким показателем за последние сто лет. В 2021 году умерли 34,6 тыс. человек — на 5746 или на 19,9% больше, чем в 2020 году. За последние 100 лет (без учета военных лет) такая высокая смертность наблюдалась только в 1990-е годы.

В прошлом году смертность вдвое — на 17,2 тысяч — превышала рождаемость. Это самый большой показатель отрицательного естественного прироста с 1995 г. В результате длительной международной миграции население сократилось всего на 286 человек, что тоже самый низкий показатель с момента восстановления независимости.

Число детей в возрасте до 14 лет в 2021 году увеличилось только в пригородах Риги — на 1,1 тысячу детей или на 1,6%. В Латгалии число детей такого возраста уменьшилось на 2,6% (0,9 тысяч), в Риге — на 2,2% (2,1 тысяча).

Самым "молодой" в Латвии Марупский край — 27,3% от общей численности населения составляли дети в возрасте до 14 лет.

Средний возраст латвийца — 42,9 лет

Небольшой прирост рождаемости наблюдался в 2013-2017 годах, когда в обществе стало немного больше детей и молодежи. С 2017 года рождаемость снижается. В 2021 году родилось на 4,5 тысячи меньше детей, чем в 2016-м.

Доля детей до 14 лет в населении Латвии — 16%. Доля населения в возрасте 15-64 лкет продолжает сокращаться. Стало меньше и людей старше 65 лет, но при этом доля этой возрастной группы в обществе в целом увеличилась с 20,8% до 20,9%.

Средний возраст в Латвии в 2021 году — 42,9 лет. В пригородах Риги он равен 40,7 годам, а в Латвии — свыше 45 лет.

Брачная математика

В начале 2022 года 49,2% совершеннолетних мужчин и 41,4% женщин состояли в браках. При этом среди мужчин вдовцов — 3,4%, среди женщин — 16,1%.

Среди не состоящих в браке (35,1% мужчин и 24,6% женщин) большинство находятся в возрасте до 39 лет: 70,4% мужчин и 64% женщин.

Доля латышей в стране — 63%

В 2021 году в Латвии уменьшилось число жителей всех основных представленных в стране национальностей: белорусов — на 2,2%, поляков — на 2,5%, русских — на 2,0%, украинцев — на 0,9%. Численность латышей уменьшилась на 0,5%, но их доля в общей численности населения увеличилась на 0,3 процентных пункта и на начало 2022 года составляла 63,0%.

Большинство населения — 86,9% — составляют граждане Латвии (на начало 2021 года — 86,7 %). Доля неграждан в 2021 году упала с 10,1% до 9,7%. В населении Латвии в 2021 году числились граждане России (2,1%) и граждане других стран (1,2%).

Больше всего неграждан проживает в Риге — 15,3% населения столицы. Большинство — 74,4% латвийских неграждан — люди старше 50 лет. Среди граждан Латвии в этом возрасте находятся 37,5%.

В восьми краях под Ригой выросло число жителей

В прошлом году в городах проживали 1 миллион 282 тысячи или 68% жителей, в сельской местности — 593 тыс. человек. или 32% населения.

Более половины (53%) населения страны проживает в Риге и пригородах столицы. В последние годы наметилась тенденция к тому, что жители столицы часто переезжают в пригороды.

В 2021 году население увеличилось только в самоуправления под Ригой — на 1,3% . В остальных регионах население сокращается. В Латгалии — на 2,2% , в Видземе — на 1,4%, в Курземе — на 1,2 %, в Земгале — на 1,1%. Население Риги уменьшилось на 1,4% или 8,8 тыс. человек.

В Риге проживает менее 606 тысяч человек, что составляет 32% всего населения страны и 47% городского населения.

В прошлом году население также уменьшилось в девяти из десяти городов, кроме Юрмалы, где наблюдался прирост в 0,6% или 313. Больше всего уменьшилось население в Даугавпилсе — на 1,9%, в Риге — на 1,4% , в Резекне и Вентспилсе — на 1,3% , в Елгаве — на 1,2% ( 642), в Екабпилсе — на 1,0% , в Лиепае и Валмиере — на 0,9% в Огре — на 0,5% (106). Во всех этих городах число умерших превысило число родившихся. Положительный миграционный баланс сложился только в Юрмале, Екабпилсе и Огре.

В 2021 году население увеличилось в 8 краях из 36. Это самоуправления, прилегающие к столице — Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский, Саулкрастский, Сигулдский края. Наибольший прирост населения был в Марупском крае (4,9% или 1607 человек).

Набирает обороты ремиграция

С окончанием пандемии иммиграция резко возросла, даже до допандемического уровня. По сравнению с 2020 годом количество иммигрантов увеличилось на 43,5%, а количество эмигрантов — только на 8,2%. В Латвию приехал из других стран 12,7 тысячи человек (на 3,8 тыс. больше, чем в 2020 г.), но выехало почти 13 тыс. человек. (на тысячу больше).

Из стран ЕС в Латвию въехали 3,7 тысячи человек или 29,1% иммигрантов. Из Великобритании — 2,5 тысячи человек (19,7%). Более чем вдвое увеличилось количество иммигрантов из стран СНГ — в 2021 году из этих стран приехали 3,1 тыс. человек (на 1,2 тыс. человек или 60,5% больше, чем в 2020 году). Их них 1,6 тыс. человек приехали из России, а 0,7 тыс. человек — из Беларуси. В прошлом году из Украины прибыло 1,4 тысячи человек.

В 2021 году почти 7 тыс. или 54,8% иммигрантов были ремигрантами — гражданами и негражданами Латвии или же подданными других стран, но родившимся в Латвии. (4,7 тыс. человек или 53% в 2020 году). Остальную часть составляют иммигранты, у которых пока нет юридических обязательств перед Латвией.

В прошлом году Латвию покинуло почти 13 тысяч человек. В страны ЕС эмигрировали 8,3 тысячи человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Эмиграция в Великобританию в 2021 г. увеличилась на 35,5% — уехали 2,5 тыс. человек (в 2020 году — 1,9 тыс. выехавших в эту страну). Еще 2,5 тысячи человек уехали в Германию, что на 10,9% больше, чем годом ранее. Эмиграция в страны СНГ значительно уменьшилась — на 40,1%.