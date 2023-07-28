"Наш смелый плакат трещит по швам". В Риге сняли "череп Путина" напротив посольства РФ
Foto: LETA

В Риге снят большой плакат с художественным изображением президента Российской Федерации Владимира Путина, вывешенный напротив посольства РФ весной 2022 года в знак протеста против российского вторжения на территорию Украины. Об этом в своем Twitter сообщает администрация Музея истории медицины, на фасаде которого гротескный плакат висел все это время.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Дождь и ветер делают свое дело. Наш смелый плакат рассыпается по швам. Поэтому мы удаляем его, чтобы найти более надежное решение в свете надвигающейся осенней непогоды", — говорится в публикации.

Представители музея подчеркивает, что "протест еще не закончен". Они также выразили поддержку Украине и осудили Путина.

Как пояснила Delfi представитель музея Илзе Сирма, плакат снимается на реставрацию уже не впервые.

"На этот раз он начал разрываться пополам, потому что состоит из двух частей. В настоящее время он был доставлен в мастерскую, где мастера оценят, в каком состоянии он находится и как нам выставить его снова", — указала Сирма.

Она добавила, что музей выступает за сохранение плаката на прежнем места — на фасаде здания. "Он вернется туда, как только это будет возможно", — отметила представитель музея.

На плакате изображена обложка выпуска журнала Ir от 2022 года. Автор иллюстрации — художник Кришс Салманис. Обложку дополняла надпись "Что посеешь, то пожнешь".

В марте 2022 плакат стал поводом для ноты протеста, направленной посольством РФ Министерству иностранных дел Латвии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (5) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе