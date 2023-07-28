"Наш смелый плакат трещит по швам". В Риге сняли "череп Путина" напротив посольства РФ

В Риге снят большой плакат с художественным изображением президента Российской Федерации Владимира Путина, вывешенный напротив посольства РФ весной 2022 года в знак протеста против российского вторжения на территорию Украины. Об этом в своем Twitter сообщает администрация Музея истории медицины, на фасаде которого гротескный плакат висел все это время.

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"Дождь и ветер делают свое дело. Наш смелый плакат рассыпается по швам. Поэтому мы удаляем его, чтобы найти более надежное решение в свете надвигающейся осенней непогоды", — говорится в публикации.

Представители музея подчеркивает, что "протест еще не закончен". Они также выразили поддержку Украине и осудили Путина.

Lietus un vējš dara savu. Mūsu drosmīgais plakāts šķīst pa vīlēm. Tādēļ to noņemam, lai rastu ilglaicīgāku risinājumu gaidāmajām rudens brāzmām.

Protests nav beidzies. Kopā PAR Ukrainu. Kopā PRET Putinu.#StandwithUkraine pic.twitter.com/Hm5bREqxAN

— Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) July 28, 2023

Как пояснила Delfi представитель музея Илзе Сирма, плакат снимается на реставрацию уже не впервые.

"На этот раз он начал разрываться пополам, потому что состоит из двух частей. В настоящее время он был доставлен в мастерскую, где мастера оценят, в каком состоянии он находится и как нам выставить его снова", — указала Сирма.

Она добавила, что музей выступает за сохранение плаката на прежнем места — на фасаде здания. "Он вернется туда, как только это будет возможно", — отметила представитель музея.

На плакате изображена обложка выпуска журнала Ir от 2022 года. Автор иллюстрации — художник Кришс Салманис. Обложку дополняла надпись "Что посеешь, то пожнешь".

В марте 2022 плакат стал поводом для ноты протеста, направленной посольством РФ Министерству иностранных дел Латвии.