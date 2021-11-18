"Наша страна - это мы сами!". Кариньш поздравил жителей с 18 ноября

В своем поздравлении в честь 103-й годовщины независимости Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал сограждан помнить, что у нашей страны есть стабильные и надежные основы - это мы сами.

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Как агентству LETA сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаевс, Кариньш призывает всех осознавать это и укреплять друг друга и латвийское государство.

В своем поздравительном послании политик подчеркнул важность помнить о том, что действительно важно для нас как общества в трудные времена.

"Наша страна — это мы сами! Это наши взаимоотношения, то, как мы относимся друг к другу, потому что, относясь друг к другу положительно, мы укрепляем нашу страну", — сказал Кариньш.

Премьер добавил, что когда снаружи бушует буря, мы должны быть сильными внутри.

"Наши предки были очень сильными — сначала основали, а затем завоевали независимость нашей страны. 30 лет назад мы были очень сильны в восстановлении независимости Латвии. Даже сегодня мы должны быть сильными перед лицом различных проблем. У нас очень стабильные и надежные основы — мы сами, наши семьи, наши родственники, наши друзья. Давайте укреплять друг друга, укреплять нашу страну!"— призвал премьер-министр, подчеркнув, что латвийское общество вместе преодолеет любой вызов.