Насилие в детсадах: растет количество жалоб

Большинство или 71% всех дел об административных правонарушениях, недавно заведенных Государственной инспекцией по защите прав детей (ГИПЗД), связаны с возможным насилием в детских садах. Об этом сообщила директор Департамента защиты прав детей ГИПЗД Эвита Рацене.

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Речь идет о том, что воспитательницы и няни хватают, трясут, дергают за руки, оскобляют и шлепают детей, что считается недопустимым, пишет lsm.lv.

Ранее программа Латвийского ТВ Aizliegtais paņēmiens проводила длительный журналистский эксперимент "Детство в детском саду", выявивший масштаб проблемы. Четыре месяца журналист работал няней. На видео эксперимента было показано, что происходит в детском саду, когда за родителями захлопывается дверь. После выхода программы в эфир количество жалоб родителей возросло.

Ответственные учреждения осознают, что проблема выходит далеко за рамки наказания отдельных воспитательниц или их помощников.

"Это следствие перегрузки, — говорит председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. — Это следствие нехватки педагогов на определенное количество воспитанников и отсутствия вспомогательного персонала. У руководителя образовательного учреждения нет ресурсов, чтобы оказать поддержку сотрудникам в нужный момент".

Еще одна важная причина кадровой нехватки и выгорания — это оплата труда, ведь профессионалы не стоят в очереди на имеющиеся вакансии. Хотя все вовлеченные стороны знают об этом, решение не придет быстро. Со своей стороны Рижская дума указывает, что зарплаты в детских садах были повышены. С 1 сентября 2021 года зарплата учителя дошкольного образования составит 900 евро до уплаты налогов, в группах, где работу организует один учитель + 2 помощника учителя — 1124 евро.