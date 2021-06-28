Насилие в детсадах: растет количество жалоб
Foto: LETA

Большинство или 71% всех дел об административных правонарушениях, недавно заведенных Государственной инспекцией по защите прав детей (ГИПЗД), связаны с возможным насилием в детских садах. Об этом сообщила директор Департамента защиты прав детей ГИПЗД Эвита Рацене.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Речь идет о том, что воспитательницы и няни хватают, трясут, дергают за руки, оскобляют и шлепают детей, что считается недопустимым, пишет lsm.lv.

Ранее программа Латвийского ТВ Aizliegtais paņēmiens проводила длительный журналистский эксперимент "Детство в детском саду", выявивший масштаб проблемы. Четыре месяца журналист работал няней. На видео эксперимента было показано, что происходит в детском саду, когда за родителями захлопывается дверь. После выхода программы в эфир количество жалоб родителей возросло.

Ответственные учреждения осознают, что проблема выходит далеко за рамки наказания отдельных воспитательниц или их помощников.

"Это следствие перегрузки, — говорит председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. — Это следствие нехватки педагогов на определенное количество воспитанников и отсутствия вспомогательного персонала. У руководителя образовательного учреждения нет ресурсов, чтобы оказать поддержку сотрудникам в нужный момент".

Еще одна важная причина кадровой нехватки и выгорания — это оплата труда, ведь профессионалы не стоят в очереди на имеющиеся вакансии. Хотя все вовлеченные стороны знают об этом, решение не придет быстро. Со своей стороны Рижская дума указывает, что зарплаты в детских садах были повышены. С 1 сентября 2021 года зарплата учителя дошкольного образования составит 900 евро до уплаты налогов, в группах, где работу организует один учитель + 2 помощника учителя — 1124 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов