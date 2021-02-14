Насколько эффективна AstraZeneca? Отвечает Государственное агентство лекарств

В начале февраля Оксфордский университет опубликовал не отрецензированное исследование, согласно которому вакцина производства AstraZeneca более эффективна, если промежуток между дозами составляет более шести недель. Государственное агентство лекарств по просьбе Delfi объясняет, как относиться к новым заявлениям производителей об эффективности вакцин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

1 февраля на сайте The Lancet появилась не отрецензированная версия исследования Оксфордского университета о том, что одна доза вакцины AstraZeneca показала 76% эффективность спустя три месяца после вакцинации.

В самом начале производитель вакцины утверждал, что средняя эффективность вакцины составляет 70%. При дозировке полдозы — полная доза эффективность составила 90%, а при дозировке полная доза — полная доза эффективность была 62%. Последующие исследования выявили, что, скорее всего, причиной разницы в результатах стал интервал между дозами, а не их объем.

В свою очередь, Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) при оценке эффективности вакцины, сообщило, что она составляет 60%. Представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане указала, что при регистрации лекарств компании должны предоставить куда более подробные данные, чем те, что доступны в научных публикациях.

"Оценивая вакцины и лекарства, оценивают не только результат исследования, но и качество методологии, иными словами, достоверность результатов исследования. Нередко проводятся инспекции в исследовательских центрах, чтобы убедиться, что сбор данных исследования происходил согласно ранее утвержденному протоколу исследования — плану исследования", — указали в агентстве.

В случае AstraZeneca компания проводила множество исследований, в которых участвовали разные возрастные группы, использовались разные дозы вакцины и интервалы между дозами, указала Окмане. Оценив клинические данные, ЕАЛ решило учитывать два исследования из четырех, так как два других не достигли необходимых статистических показателей.

Говоря о новом исследовании, согласно которому вторую дозу вакцины можно отложить на три месяца, Окмане указала, что производитель и после регистрации вакцины в ЕС должен подавать данные ЕАЛ. Агентство их оценит и опубликует свой вердикт.

На данный момент AstraZeneca планирует в конце апреля подать данные об эффективности вакцины от Covid-19 среди пожилых людей, указали в Госагентстве лекарств. Соответствующее исследование сейчас проходит в США. На данный момент ЕАЛ известно, что вакцина вызывает иммунный ответ у пожилых людей и безопасна. Кроме того, побочные эффекты от вакцины у пожилых людей проявляются мягче, чем у молодых. Однако сейчас недостаточно статистических данных, чтобы точно рассчитать эффективность вакцины в этой возрастной группе.