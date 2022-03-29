Наступает птичий грипп: с пятницы домашние птицы могут содержаться только в закрытых помещениях
Foto: LETA

Кабинет министров решил, что из-за распространения высокопатогенного птичьего гриппа с пятницы, 1 апреля, птицеводы будут вынуждены держать своих птиц в только в закрытых помещениях.

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Домашнюю птицу необходимо содержать, кормить и поить в закрытом помещении или кормить и поить в месте, покрытом водонепроницаемой крышей, огражденном сетками, ограждением или другими соответствующими средствами, предотвращающими доступ диких водоплавающих птиц.

Единственное исключение составляют нелетающие птицы, которые отделены от остальных, и в этом случае допустимо не разграничивать участки сверху.

Также с апреля будут запрещены мероприятия с участием домашних птиц, содержащихся в неволе, — рынки, аукционы, выставки и другие мероприятия. Нельзя будет выпускать домашнюю птицу и птиц, содержащихся в неволе, в поверхностные воды, где не могут быть соблюдены указанные требования.

Также будет запрещено использовать поверхностные воды для кормления и водопоя птицы, не разрешено выпускать содержащихся в неволе птиц для пополнения охотничьих ресурсов. Больные и раненые дикие водоплавающие птицы также не могут быть допущены в приюты для животных или центры реабилитации диких птиц, в которых нельзя соблюсти требования.

В этот период владелец животных должен также обеспечить работников и лиц, контактирующих с домашними птицами или птицами, которые содержатся в неволе, рабочей сменной одеждой и обувью. Также в силе требование оградить искусственные водоемы так, чтобы перекрыть к ним доступ диких птиц, оставив доступ только для своих домашних птиц.

Птичий грипп — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, вызывающее поражение различных систем органов, клиника которого зависит от патогенности возбудителя. Птичий грипп поражает кур, уток, гусей, индеек, перепелов, павлинов, фазанов и страусов, реже других видов птиц.

Переносчиками вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие, заболевание может протекать без симптомов. Домашняя птица может заразиться при контакте с зараженными дикими птицами. Птицы также могут заразиться через зараженную воду, пищу или предметы (обувь, одежду, оборудование), подвергшиеся воздействию вируса.

Уже сообщалось, что высокопатогенный птичий грипп в Латвии в 2021 году был выявлен у 43 лебедей, двух уток, а также у одной цапли, одного гуся, одной дрофы, одной тачки и одной серебристой чайки. В свою очередь, в этом году высокопатогенный птичий грипп выявлен пока у шести лебедей.

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