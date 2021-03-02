Наступление британского штамма, бесконечная "удаленка", полтора миллиона тестов за год. Главное о Covid-19 на 2 марта

Британский штамм коронавируса констатирован почти в 10% образцов. Из-за низкого темпа вакцинации школьники до конца года будут учиться на "удаленке". ПБК оштрафовали за ложную информацию о Covid-19. Латвия уже год живет с Covid-19. Ждет ли нас эстонский сценарий? Когда семьям с детьми выплатят пособия в 500 евро? Delfi коротко рассказывает главное о Covid-19 на 1 марта.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 645 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек, а еще 84 пациента с этим диагнозом госпитализированы. В понедельник сделано 14 225 тестов, доля положительных результатов составила 4,5%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 87 103 человек, умер 1638 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 426 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек. С начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 825 случаев Covid-19, от коронавируса скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6534 смерти.

В Эстонии сделано 6566 тестов на коронавирус, из них 1113 или 17% оказались положительными. По состоянию на утро 2 марта в больницах находились 565 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 605 пациентов с коронавирусом.

Ровно год назад в Латвии был зафиксирован первый случай заболевания Covid-19, за прошедший год диагноз подтвержден у 86 458 жителей страны или 4,5% населения. За прошедший год, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, проведено 1,451 млн тестов на коронавирус, скончался 1621 пациент с Covid-19.

Госагентство лекарств заявило, что им известно о смерти 90-летнего клиента центра соцпомощи Selga через несколько дней после вакцинации от коронавируса. Эксперты проведут расследование, чтобы понять, есть ли связь между летальным исходом и вакциной, которой был привит умерший, но для начала центр соцпомощи должен официально проинформировать агентство о ситуации.

Британский штамм коронавируса констатирован почти в 10% образцов. Больше всего заболевших британской разновидностью коронавируса выявлено в Риге — 28 человек за неделю. Также эта мутация распространилась в Прейли (17 человек), Гулбене (11), Елгаве (8), Балви, Мадоне, Саласпилсе, Кулдиге, Даугавпилсе, Ливани и Лубане.

Доля британского штамма Covid-19 в Латвии превысила критический пятипроцентный предел, и не предпринимать никаких действий нельзя. К такому выводу пришел министр здравоохранения Даниэлс Павлютс. Эксперты тем временем поясняют, что во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы.

Эстонский сценарий в Латвии? Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 в больницах Латвии, если ситуация будет развиваться так же, как в Эстонии, может составить 1704 человека Это средний вариант распространения вируса, а при минимальном варианте в больницах может оказаться около 1500 человек, при максимальном — 1909.

Из-за низкого темпа вакцинации школьники до конца года будут учиться на "удаленке". Министр образования и науки Илга Шуплинска заявила, что для снятия напряжения с детей, родителей и учителей решением может быть организация формального и неформального обучения на открытом воздухе для групп не более 20 человек.

ПБК оштрафовали за ложную информацию о Covid-19. Национальный совет по электронным СМИ выявил серьезные нарушения закона в деятельности SIA Pirmais Baltijas Kanals и оштрафовал на 16 000 евро. Совет решил, что канал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции Covid-19 и ее заразности, тем самым сбивая с толку людей и подвергая их здоровье серьезному риску.

За первую неделю с запуска вакцинации группы старше 70 лет было привито более 10 000 пожилых людей. В процессе задействовали около 500 медиков. На сайте manavakcīna.lv и по телефону зарегистрировано 52 000 желающих этой возрастной группы. Бюро вакцинации и Госагентство лекарств ответили на часто задаваемые вопросы пожилых людей о процессе.

Жителей с хроническими заболеваниями могут начать вакцинировать от Covid-19, начиная с 22 марта. Сейчас в Латвии продолжают прививать медиков, клиентов и работников соццентров, а также пенсионеров. Параллельно вне очереди прививку получают пациенты с тяжелыми медицинскими индикациями. Педагогов могут начать прививать с 5 апреля. Механизм для централизованной вакцинации еще разрабатывается.

Госагентство соцстрахования обещает перечислить единовременное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка до конца марта текущего года. В частности, до 31 марта деньги будут зачислены на счет родителей, которые с 1 марта до 6 апреля получаю пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному госпособию на ребенка с инвалидностью.

История дня. Неудобная форма, невозможность попить или сходить в туалет — это неприятно, но к этому можно привыкнуть. Но к смертям пациентов и знакомых каждый день — нет. Так о своей работе говорит медсестра Иева Лоренце. Она работает в отделении интенсивной терапии и реанимации Университетской клинической больницы им. П. Страдиня (PSKUS), где с января этого года принимают только ковид-пациентов.