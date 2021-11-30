НАТО призывает Россию возобновить диалог с альянсом
Foto: LETA

НАТО призывает Россию возобновить диалог с альянсом в рамках Совета Россия — НАТО во имя мира и безопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что сегодня министры подробно обсуждали три вопроса — концентрацию российских сил возле границ Украины, действия режима Александра Лукашенко и ведущую роль НАТО в контроле вооружения.

Столтенберг указал, что по-прежнему нет ясности о намерениях России у границ Украины.

"Мы видим необоснованную концентрацию сил, которая не разъясняется. Все это сопровождается усиленной риторикой и дезинформацией. Мы знаем, что Россия ранее уже использовала силу против Украины и других соседних стран. У нас единая цель — удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Министры иностранных дел призвали Россию к прозрачности, деэскалации ситуации и напряженности. Столтенберг подчеркнул, что любая агрессия России против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия.

"Мы будем активно отслеживать ситуацию, чтобы убедиться в том, что у нас разработаны все необходимые планы. Одновременно мы продолжим предоставлять политическую и практическую поддержку нашему партнеру — Украине", — сказал Столтенберг.

Главы МИД также обсудили ситуацию на внешних границах НАТО и Европейского союза (ЕС) и действия режима Лукашенко, который использует беззащитных людей, чтобы оказывать давление на Польшу, Латвию и Литву. Столтенберг подчеркнул, что это цинично и негуманно, и министры стран НАТО ясно выразили свою поддержку и солидарность со странами, против которых обращена эта атака. Также НАТО тесно сотрудничает с ЕС, чтобы противостоять ей.

Генсек сообщил, что сегодня вечером министры продолжат обсуждать новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, которую планируется в следующем году принять на саммите НАТО в Мадриде. По словам Столтенберга, концепция будет отражать новую ситуацию с безопасностью в мире, подтвердит единство альянса и продолжит его адаптацию к сегодняшним вызовам.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

МИД Россия - НАТО Мадрид Александр Лукашенко Йенс Столтенберг НАТО
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе