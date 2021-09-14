"Научные" и "прикладные". Вводится новая типология вузов страны, правительство взялось за объединение региональных вузов

В течение года Резекненская академия технологий будет объединена с Даугавпилсским университетом, а Лиепайский университет присоединят к какому-либо научному университету. Также вводится новая типология для всех высших учебных заведений страны.

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Такое решение во вторник, 14 сентября, принял Кабинет министров. Проект правил, предусматривающих реорганизацию региональных вузов, был подан на рассмотрение правительства за несколько минут до начала заседания Кабинета министров.

Теперь пять самых крупных университетов страны — Латвийский университет, Латвийский Сельскохозяйственный университет, Рижский университет Страдиня и Рижский Технический университет — подпадают под категорию научных. К одному из этих вузов планируется присоединить Лиепайский университет.

Цель объединения — помочь создать научную экосистему в Латвии.

Три вуза классифицированы в категории "Искусство и культура" — это Латвийская академия культуры, Латвийская Художественная академия и Латвийская Музыкальная академия Язепа Витолса.

Лиепайскому университету и Даугавпилсскому университету присвоен статус университетов прикладных наук. При этом время самостоятельной жизни Лиепайского университета сочтено, а Даугавпилсский университет будет в ближайшее время будет объединен с Резекненской академией технологий. Цель такого объединения — создание вуза международного масштаба в Латгалии.

Всем остальным вузам — и государственным, и частным — присвоен статус высших школ прикладных наук. Это следующие учебные заведения: Балтийская Международная академия, Банковская высшая школа, Высшая школа бизнеса Turība, Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA, Высшая школа экономики и культуры, Высшая школа информационных систем и менеджмента, Латвийская Морская академия, Академия Лютера, Резекненская академия технологий, Рижский Аэронавигационный институт, Рижская высшая школа экономики, Рижская Юридическая высшая школа, Институт транспорта и связи, Вентспилсская высшая школа и Видземская высшая школа.

16 августа вступили в силу поправки к Закону о высших школах, дающие старт реформе управления вузов и вводящая новую типологию вузов.