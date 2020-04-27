Наука, дороги, города: правительство выделит 230 миллионов на антикризисные меры

Для стимулирования экономики правительство вложит 75 миллионов евро в развития дорожной инфраструктуры и выделит 150 миллионов евро на проекты самоуправлений, а также выделит ученым 5 миллионов евро на исследование коронавируса. Об этом после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Партии правительственной коалиции сегодня договорились выделить ученым на исследование Сovid-19 дополнительно 5 млн евро. На вопрос о том, почему выделена именно такая сумма, Кариньш ответил, что ее подсчитали ученые. Дополнительную информацию о расчетах предоставит завтра на заседании правительства министр образования и науки Илга Шуплинска.

"Наука — это направление в будущее, этот тот этап, на котором можно способствовать преобразованию экономики", — сказал Кариньш.

Кроме того, премьер сообщил, что коалиционные партии решили выделить 150 млн евро самоуправлениям, чтобы они летом могли реализовать свои запланированные проекты.

В Минфине сообщили, что после оценки актуальности планируемых инвестиций и новых обстоятельств в экономике регионов и государстве в целом на проекты поддержки самоуправлений принято решение направить 150 млн евро из фондов Европейского союза.

"Во время экономического спада в стране финансирование из фондов ЕС нужно вкладывать в наиболее эффективные проекты. Поддержка будет оказана экономически значимым проектам с высокой степенью готовности", — сообщили в Минфине.

Также члены коалиции сообщили, что на ремонт дорог дополнительно будет выделено 75 млн евро.