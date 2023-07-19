Науседа призывает Ринкевича ускорить синхронизацию электросетей с континентальной Европой

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал своего латвийского коллегу Эдгара Ринкевича ускорить синхронизацию энергосистем страны с сетями континентальной Европы.

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"Я призвал президента ускорить синхронизацию с сетями континентальной Европы", — сказал Науседа журналистам после встречи президентов двух стран в Вильнюсе, подчеркнув, что "полное отключение от сетей России и Белоруссии является нашей общей важной задачей, и мы должны выполнить ее как можно скорее".

Литва хотела бы отключиться от так называемого электроконтура БРЭЛЛ, по которому страны Балтии соединяются с Россией и Белорусью, уже в следующем году.

Науседа подчеркнул, что было бы удобнее осуществить десинхронизацию вместе с Латвией.

"Выход [из соглашения БРЭЛЛ] возможен уже в начале следующего года, но я также осознаю, что лучше сделать это вместе и иметь единую позицию по этому вопросу. Если я правильно понимаю, позиция Латвии заключается в том, чтобы отложить десинхронизацию на один год и сделать это в начале 2025 года", — сказал президент Литвы.

Он добавил, что следующее заседание Совета национальной обороны Литвы будет посвящено синхронизации с сетями континентальной Европы.

Ринкевич, в свою очередь, подчеркнул, что позиция Латвии ясна: страна хочет "как можно скорее выйти из соглашения БРЭЛЛ". Однако, как указал президент Латвии, необходимо найти наиболее выгодный с экономической и технической точки зрения путь для каждой страны.

"Наша позиция заключается в том, что необходимо найти путь, который наносит наименьший экономический ущерб и является наименее технически проблематичным для каждой из стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы", — сказал Ринкевич.

Он заверил, что согласен продолжить обсуждение ускоренного отключения от сети БРЭЛЛ и синхронизации с западноевропейскими энергосистемами, но это должно произойти на основании взвешенного и согласованного решения.

Решение о десинхронизации с российскими энергосетями должно быть принято в августе. В соглашении стран Балтии с Белоруссией и Россией о так называемом круге БРЭЛЛ предусмотрено, что соглашение автоматически продлевается каждый год в феврале, если ни одна из подписавших сторон не уведомит других участников об отказе от дальнейшего участия до 7 августа, или за полгода до окончания текущего соглашения. Если Литва не сделает этого сейчас, то в следующий раз она сможет выйти из круга БРЭЛЛ только в 2025 году.

В 2019 году все три страны Балтии договорились о десинхронизации своих сетей электропередачи с российской энергосистемой в 2026 году. Однако Литва хочет сделать это уже в следующем году, хотя две другие прибалтийские страны настроены скептически и больше поддерживают план десинхронизации в начале 2025 года.