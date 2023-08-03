Науседа: Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы закрыть границу с Беларусью

Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников "Вагнера". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Польше.

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"Мы должны работать вместе, должны не только принимать меры в национальном масштабе, но у нас должны быть очень четкие алгоритмы, что мы будем делать, если ситуация еще больше осложнится, в том числе в случае возможного закрытия границ с Беларусью", — заявил Науседа журналистам.

"Но это должно быть сделано скоординировано между Польшей, Литвой и Латвией", - добавил он после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалкском крае.

Науседа и премьер-министр Польши заявили в четверг, что в настоящее время в Беларуси находится около 4 тысяч наемников "Вагнера", они подошли близко к территории Литвы и Польши.

Науседа утверждает, что упомянул возможность закрытия границы как крайний вариант.

"Если мы увидим, что у нашей границы преднамеренно начинают сосредотачиваться подразделения вагнеровцев, начнутся различные гибридные атаки в сторону нашей границы, без сомнения, это один из вариантов", — отметил президент.

Он также добавил, что появление в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" — одна из форм нагнетания напряженности.

"Мы видим, что Беларусь продолжает реализовывать, и совершенно очевидно, что полностью выполнит план по размещению тактического ядерного оружия на своей территории. Беларусь продолжает использовать агрессивную риторику в отношении своих соседей и открыла второй реактор Белорусской АЭС", — сказал Науседа.

По словам президента, Минск по-прежнему разрешает "свободно распоряжаться своей территорией армии Российской Федерации, которая может оттуда планировать и выполнять свои действия против Украины".

"После комплексной оценки всего этого становится очевидным, что Беларусь предпринимает сознательные усилия по дестабилизации ситуации на границах Беларуси и НАТО", — подытожил Науседа.

Литовский лидер также заявил, что, несмотря на планируемое вступление Швеции в НАТО, так называемый Сувалкский коридор остается объектом провокаций со стороны России и Беларуси.

"Некоторые утверждают, что достигнутая на саммите НАТО договоренность о будущем членстве Швеции меняет геополитическую ситуацию, а стратегическое значение Сувалкского коридора снижается. Я на самом деле не согласен с этой точкой зрения и считаю, что Сувалкский коридор остается возможной целью провокаций как со стороны России, так и со стороны Беларуси", — отметил Науседа.

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Сувалкский коридор — участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 км, который граничит с Калининградской областью с запада и Беларусью с востока.

В случае войны его захват закрыл бы сухопутный путь в страны Балтии для союзников по НАТО, поэтому защита этой территории является одним из самых актуальных вопросов.