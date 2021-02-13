Наводнение весной возможно на участках Даугавы и Лиелупе, в нижнем течении Гауи и Огре

Весенний паводок в этом году может быть умеренным, без наводнений, однако не исключено, что скопившиеся на отдельных участках рек массы льда могут образовать заторы и вызвать затопление самых низких мест, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Толщина льда на реках продолжает расти, но пока она меньше, чем обычно в феврале. Росту ледяного покрова препятствует слой снега, покрывающий лед. Риск наводнений уменьшает и низкий уровень воды в большинстве рек.

Начало ледохода на реках будет зависеть от того, насколько быстро будет повышаться температура воздуха, а также от количества осадков. При благоприятных условиях, то есть постепенном повышении температуры и небольшом количестве осадков, паводок будет постепенным, без резких изменений уровня воды. Однако скопившаяся подо льдом шуга может затруднить ледоход, на реках могут возникнуть ледяные заторы, которые приведут к резким колебаниям уровня воды и затоплению низин.

На Даугаве заторы могут образоваться на участке Екабпилс-Плявиняс, ниже Ерсики и на участке Ликсна-Ницгале.

На Лиелупе наводнение возможно на участках возле Стальгене, Межотне и Елгавы.

На реке Огре заторы могут образоваться в нижнем течении, на Гауе затопление пойм возможно в Адажи и в Царникавском крае.