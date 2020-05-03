Назван владелец потерянного дрона и обстоятельства его пропажи

Беспилотный летательный аппарат, пропавший накануне, принадлежит ООО UAVFactory — компании, которая знимается производством дронов. Эту информацию агентству LETA подтвердил представитель компании Евгений Шильников.

Он рассказал, что связь между землей и летательным аппаратом пропала во время тестового полета, когда дрон относительно медленно передвигался на определенной высоте. На такие случаи беспилотники оснащены функцией автоматического отключения двигателя, которая должна была сработать при потере контроля над летательным аппаратом, однако этого не случилось.

Шильников подтвердил ранее прозвучавшую информацию, что аппарат может летать до 12 часов, а его дистанция зависит от ветра.

Как сообщалось, в настоящее время в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами и Государственной пограничной охраной ведется активный поиск дрона. В настоящее время рассматриваются различные сценарии событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился.

Ранее Агентство гражданской авиации собщило о введении ограничения на использование воздушного пространства над Латвией из-за неконтролируемого беспилотного летательного аппарата. Гражданские воздушные суда, согласно новым ограничениям, могут использовать воздушное пространство страны на высоте до 5950 метров.

Министр сообщения Талис Линкайтс у себя в Twitter сообщил, что из-за пропавшего дрона, который, возможно, до сих пор бесконтрольно перемещается, закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига".

Руководитель аэропорта "Рига" по коммуникации Лаура Карните подтвердила агентству LETA, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине.

Как известно, из-за пандемии Covid-19 международные пассажирские авиарейсы с середины марта не выполняются, кроме отдельных заранее согласованных рейсов, однако выполняются грузовые перевозки по воздуху.