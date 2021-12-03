Названа причина обрушения потолка в кафе на Рижском вокзале, начат уголовный процесс

В четверг, 2 декабря, на Рижском центральном вокзале сломался металлический лист, закрывающий вентиляционную шахту, и через шахту в туннель обрушился грунт, сообщил представитель департамента развития города Рижской думы Каспар Лицитис, разъясняя обстоятельства произошедшей вчерашней аварии.

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При осмотре строительные инспекторы установили, что в подсобном помещении кондитерской Sala имелась вентиляционная шахта, которая была демонтирована, а отверстие в перекрытии закрыто металлическими листами и засыпано грунтом. Металлические листы сломались под колесом трактора.

С руководителем строительства была достигнута договоренность о том, что строительные работы в районе упомянутой вентиляционной шахты будут приостановлены и могут быть продолжены только после проведения технических исследований и внесения изменений в проект.

В пятницу будет приглашен эксперт для оценки возможности эксплуатации туннеля B.

Как сообщалось, в четверг в туннеле В Рижского вокзала в кафе Sala обрушился потолок. Из здания было эвакуировано около 100 человек. За медицинской помощью обратился один человек.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту обрушения потолка кафе в одном из туннелей на Рижском вокзале. Уголовный процесс начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка. Процесс начат по факту, а не в отношении конкретного лица.