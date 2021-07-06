Названо условие, при котором отменят требование конкретной площади помещения на одного посетителя
Foto: Valsts kanceleja

Если 14-дневная кумулятивная заболеваемость "Covid-19" упадет ниже 20 на 100 000 человек, будет отменено требование обеспечения конкретной площади помещения на одного посетителя, как и требование о фиксированных персонализированных сидячих местах.

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Если 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости "Covid-19" на 100 000 населения меньше 20, будет введен ряд послаблений мер эпидемиологической безопасности до тех пор, пока он не превысит 25. С ростом заболеваемости выше 25 автоматически восстанавливаются условия, которые были действительны для показателя заболеваемости от 99 до 20.

Требования к площади на посетителя не нужно будет соблюдать в библиотеках, архивах, на ярмарках, культурных объектах, местах религиозной деятельности, в торговых точках и на аналогичных объектах, а также на спортивных тренировках (занятиях), спортивных мероприятиях, в том числе в общественных плавательных бассейнах.

Также предусматривается, что маски будут использоваться в закрытых помещениях только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте или в других местах с большим потоком людей.

Кроме того, при низком уровне заболеваемости можно будет собираться не более 50 человек в помещении и не более 100 человек на открытом воздухе, включая частные и общественные мероприятия, похороны, крещения, группы психологической помощи, шествия и пикеты.

Также предусматривается, что при низких показателях заболеваемости вакцинированные и переболевшие могут не соблюдать требования дистанции, и на таких мероприятиях сможет находиться до 1000 человек в помещении и до 2000 человек на открытом воздухе.

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