Названы доходы глав правоохранительных органов Латвии: некоторые за год заработали более 100 000 евро

Агентство LETA обобщило информацию о доходах, предоставленную в своих декларациях должностного лица перед Службой госдоходов руководителями различных правоохранительных органов Латвии. Согласно отчетностям, больше всего за прошлый год заработал глава Портовой полиции Валдис Войнс, являющийся также председателем правления Латвийского Баскетбольного Союза. Он заработал 136 449 евро.

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В качестве зарплаты от Рижского свободного порта Войнс получил 85 998 евро, остальную часть суммы составили его оклады в Полицейском колледже, Рижском университете им. Страдиня, а также пенсия.

Глава Службы финансовой разведки (FID) Илзе Знотиня в прошлом году пополнила свой счет на 115 809 евро, из которых 105 356 евро составила ее зарплата в FID. Помимо этого, у Знотини имеются накопления в размере 87 479 евро.

Бывший шеф Госполиции Интс Кюзис заработал за год 68 605 евро, из которых 65 551 составила зарплата полицейского. Также Кюзис указал накопления в размере 87 042 евро и долговые обязательства в размере 17 084 евро.

Кюзис покинул занимаемую должность в феврале этого года. Исполняющий обязанности главы Госполиции Андрей Гришин за прошлый год заработал 81 641 евро (из них 71 753 евро — зарплата). Он также накопил 64 468 евро и имеет долговые обязательства на 15 700 евро.

В свою очередь, глава Рижской Муниципальной полиции Юрис Лукасс заработал 43 927 — всю эту сумму составила его зарплата. У него имеются накопления в размере 78 320 евро.

Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме заработал 64 492 евро (зарплата — 63 145 евро). Долговые обязательства Страуме составляют 79 370 евро.

Покинувший этим летом пост генерального прокурора Латвии Эрик Калнмейерс за прошлый год заработал 85 125 евро: зарплата генпрокурора принесла ему 63 433 евро, а еще 21 665 евро — страховое возмещение. Калнмейерс имеет накопления на сумму 124 408 евро.

Директор Управления налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов Каспарс Подиньш живет на одну зарплату, общий размер которой за прошлый год составил 48 558 евро. У Подиньша есть накопления на сумму 8866 евро.

Глава Погранохраны Гунтис Пуятс получил 58 550 в качестве зарплаты, а еще 50 евро — от Центра здоровья и спорта МВД. У Пуятса есть накопления на сумму 25 573 евро и долговые обязательства на сумму 49 227.

Начальник Военной полиции Талис Майорс заработал 58 463, из которых оклад составил 39 676 евро.