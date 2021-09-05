Названы латвийские регионы с самой высокой заболеваемостью Covid-19
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В Латвии в субботу, 4 сентября, больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировано в Риге, Талсинском крае и Валмиерском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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В Риге за прошедшие сутки обнаружено 84 инфицированных коронавирусом, а за последние 14 дней - 1016 инфицированных.

В Талсинском крае в субботу выявлено 84 новых случая Covid-19, в Валмиерском крае - 27, в Кулдигском крае - 18, в Екабпилском крае - 16, в Ливанском крае - 16, а в Мадонском крае - 10. В других самоуправлениях обнаружено меньше заболевших.

За последние 14 дней число заболевших коронавирусом в Риге составило 1016, в Талсинском крае - 162, в Даугавпилсе - 148, в Валмиерском крае - 140, в Елгаве - 123, в Смилтенском крае - 107, в Гулбенском крае - 105, в Айзкраукльском крае - 100. Нет таких самоуправлений, где за последние две недели не выявлено ни одного нового случая Covid-19.

В Латвии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 183,4 случая на 100 000 населения. В 17 самоуправлениях этот показатель выше, в девяти самоуправлениях - на 50% выше. Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей зафиксирован в Ливанском, Смилтенском, Талсинском, Айзкраукльском, Ропажском, Мадонском и Адажском краях.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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