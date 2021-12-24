Названы латвийские регионы с самой высокой заболеваемостью Covid-19

Самая высокая заболеваемость коронавирусом по состоянию на пятницу, 24 декабря, в Латвии наблюдается в Вентспилсском крае, Мадонском крае, Вентспилсе и Саласпилсском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Кумулятивный показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 551,9 случая. В Вентспилсском крае - 955,7 случая на 100 000 жителей региона, в Мадонском крае - 878,3 случая, в Вентспилсе - 791,1 случая, а в Саласпилсском крае - 787,1 случая, в Лиепае - 743 случая.

Региональный показатель заболеваемости превышает средний по стране в 15 самоуправлениях (кроме упомянутых выше) - Южнокурземском, Кекавском, Адажском, Ропажском краях, в Риге, а также в Саулкрастском, Валмиерском, Марупском краях, в Елгаве, Юрмале и Елгавском крае.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 954 новых случая Covid-19. 43% (404) из них - в Риге.

За последние две недели самое большое количество новых случаев коронавируса зарегистрировано в Риге (4046), Лиепае (4505), Даугавпилсе (368), Елгаве (337), Валмиерском крае (329), Юрмале (285) и Вентспилсе (264).