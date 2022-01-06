Названы самоуправления с самым высоким уровнем заболеваемости Covid-19

Самый высокий уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии сохраняется в Марупском и Кекавском краях. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии повысился до 686,2 случая на 100 000 населения. По оценкам агенства LETA, за сутки в Марупском крае заболеваемость повысилась с 1297,8 до 1459,3 случая на 100 000 жителей, а в Кекавском крае этот уровень увеличился с 1060,6 до 1180,3 случая на 100 000 жителей.

Средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях. Помимо упомянутых выше самоуправлений, средний уровень превышен также в Адажском и Ропажском краях, в Риге, Вентспилсе, в Лимбажском, Саулкрастском, Сигулдском, Саласпилсском, Мадонском, Огрском и Вентспилсском краях, а также в Елгаве.

Больше всего новых случаев Covid-19, выявленных за минувшие сутки, зарегистрировано в Риге — 867 из 1994 случаев (43%). В Даугавпилсе выявлено 114 новых случаев Covid-19, в Марупском крае — 74, в Огрском крае — 65, в Кекавском и Ропажском краях — по 57, в Адажском и Валмиерском краях — по 52. В остальных самоуправлениях количество заболевших меньше.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели выявлено в Риге — 5323 человека. В Даугавпилсе заболело 492 человека, в Марупском крае — 479, в Огрском крае — 398, в Елгаве и Лиепае — по 379, в Кекавском крае — 355, в Валмиерском крае — 327, в Юрмале и Ропажском крае — по 315 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки 404 человека входят в возрастную группу от 30 до 39 лет, 389 человек попадают в группу от 20 до 29 лет, 298 человек — в группу от 10 до 19 лет. В других возрастных группах число заболевших меньше.

За последние две недели наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 2732 человека.