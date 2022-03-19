Названы самые популярные марки автомобилей в странах Балтии

Самой популярной маркой в сегменте подержанных автомобилей в прошлом году стала Škoda, за которой следуют Volvo и Opel. Об этом свидетельствуют данные опроса крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями Longo Group.

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Интересно, что на уровне отдельных стран Škoda является уверенным лидером только в Литве. Латвийские автоводители отдают предпочтение Volvo, на втором месте — Opel, а Škoda только на третьем. В Эстонии самая популярная марка машины все еще Volvo.

"Еще только летом 2021 года Volvo занимала в Балтии лидирующие позиции среди самых продаваемых машин, в Латвии на втором месте был Volkswagen, в Эстонии — Ford, но в разрезе целого года самым популярным выбором оказалась Škoda. Это однозначно связано с богатым выбором машин этих марок, однако без сомнения упомянутые марки машин были в прошлом году также наиболее соответствующими покупательской способности жителей Латвии и Балтии. Во всех трех странах Балтии компания "Longo Group" в 2021 году продала 3344 автомобиля. Из них 1135 автомобилей, то есть треть, приобрели жители Латвии", - поясняет Эдгарс Церпс, председатель правления "Longo Group".

Топ подержанных автомобилей в 2021 году в Балтии (Данные "Longo Group"):

1. Škoda

2. Volvo

3. Opel

4. Audi

5. VW

6. BMW

По последним статистическим данным CSDD, 1 января 2022 года в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 758 688 автомобилей. Средний возраст пригодного к эксплуатации легкового автомобиля составил 13,88 лет, и этот показатель увеличивается с каждым годом. Например, в 2021 году средний возраст легкового автомобиля составлял 13,59 лет, в 2019 году — 13,49, а годом ранее — 13,39. В эту группу входят как автомобили, зарегистрированные впервые, так и те, которые уже были зарегистрированы и эксплуатировались в Латвии и сменили владельца.

Однако, когда речь идет об автомобилях, зарегистрированных в Латвии впервые, средний возраст транспортного средства оказывается гораздо меньше — 8,67 лет, но тенденция та же - средний возраст автомобилей увеличивается с каждым годом: с 8,17 лет в 2017 году до 8,27 в 2018 году и до 8,67 в 2020 году (последний год, по которому имеются данные). Выбирает ли покупатель подержанный автомобиль, впервые зарегистрированный в Латвии, или автомобиль, который уже использовался здесь, зависит от двух факторов - покупательской способности и ассортимента.

В настоящее время список самых популярных марок автомобилей в Латвии возглавляют Volkswagen (131 630 зарегистрированных автомобилей), Audi (94 890) и Volvo (73 290). По словам Эдгара Церпса, председателя правления "Longo Group", самые популярные марки подержанных автомобилей в Балтии в данный момент демонстрируют, что водителям важен баланс цены и качества. Топ автомобильных брендов Longo отчасти совпадает с вселатвийским топом автомобильных брендов — два ведущих автопроизводителя в обоих списках одинаковы. Как сообщалось ранее, в 2020 году покупатели подержанных автомобилей "Longo Group" больше всего интересовались марками Volvo, Volkswagen и Opel, а большинство, то есть более 80%, всех купленных автомобилей были с дизельными двигателями.