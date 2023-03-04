Названы самые популярные мужские и женские имена в Латвии в 2022 году

В 2022 году самыми популярными именами, которые получали новорожденные были София (Sofija) и Марк (Marks), сообщает портал jauns.lv со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

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Имя София получили 202 девочки, а имя Марк — 178 мальчиков.

Топ-10 самых популярных женских имен прошлого года выглядит так:

София (202); Эмилия (199); Алисе (173); Амелия (160); Марта (156); Эмма (126); Паула (121); Анна (108); Одрия (95); Эстере (94).

Топ-10 самых популярных мужских имен 2022 года: Марк (178); Робертс (152); Оливерс (143); Густавс (135); Эмилс (129); Томасс (121); Теодорс (117); Карлис (115); Доминикс (108); Адрианс (106).

Среди женских имен София, Эмилия и Алисе в последние годы стабильно удерживают позиции самых популярных. В 2021 году самым популярным мужским именем был Оливерс, но в этом году победу одержало имя Марк.