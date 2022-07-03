Названы самые популярные партии за три месяца до выборов в Сейм

Перед приближением выборов в Сейм существенных изменений в партийных рейтингах в июне не произошло. Согласно последним исследованиям рынка и общественного мнения SKDS по заказу Латвийского телевидения, в топ-3 по-прежнему входят "Новое Единство", "Национальное объединение и партия "Согласие".

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Программа "Панорама" сообщает, что если бы выборы проходили сейчас, то почти 10% опрошенных в июне проголосовали бы за "Новое Единство". За "Национальное объединение" готовы были отдать свой голос 7% респондентов, что немного меньше, чем в мае. Рейтинг партии "Согласие" за последний месяц тоже чуть снизился и теперь составляет 7%.

На четвертом месте рейтинга - партийное объединение "Развитие/За!", за которое готовы проголосовать 5,7% опрошенных и имеющих право голоса избирателей. Далее идут Союз зеленых и крестьян (5,5%) и "Прогрессивные" (5,2%).

Остальные политические силы, согласно социологическому опросу, не проходят 5-процентный барьер. На седьмом месте - "Консервативные" (3,6%), на восьмом - "Латвия на первом месте" (3%). Другие партии в ходе соцопроса получили еще меньше голосов.

Выборы в 14-й Сейм состоятся в первую субботу октября этого года (1 октября).